LoL: Entwickler kündigen radikale Verbesserung für kuscheligsten Modus an, auf den ehrgeizige Spieler herabblicken

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Warum macht man das? Der Modus soll als Möglichkeit dienen, stressfrei „gut“ in LoL zu werden, ohne sich dabei von anderen Spielern ständig anschreien anzulassen (via lol/blog ).

Das soll sich ändern: Am 28.4. kündigten die Entwickler von LoL in einer Videonachricht tiefgreifende Veränderungen für den Modus an. Der Modus soll einem „normalen LoL-Spiel“ viel ähnlicher werden. Das Ziel sei es:

An dieser Stelle möchte ich ein Geständnis ablegen. Ich bin bei dem Thema befangen, ich spiel’ LoL ausschließlich im Koop-Modus und musste mir mein Leben lang von angeblichen “Könnern” einiges anhören, dass ich den “Glücksbärchi”-Modus so mag:

Das MOBA League of Legends ist für seine harten Matches bekannt. Aber es gibt auch in LoL einen Modus, bei dem es freundlich und kuschlig zugeht: der Koop-Modus. Hier verprügeln 5 Menschen dumme, unterbelichtete KI-Bots und fühlen sich dabei wie die absoluten Könner. Das könnte bald ein Ende haben. Noch Ende 2023 plant Riot “bessere Bots” auf die Testserver zu bringen.

