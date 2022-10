LoL mit MMO-Bosskämpfen? Das neue PvE-MOBA „Evercore Heroes“ sieht richtig stark aus

Ein neues Studio namens Vela Games, bestehend aus ehemaligen Riot-, Blizzard-, und EA-Mitarbeitern, stellt eine neue MOBA vor: Evercore Heroes. In dem kompetitiven PvE-Game wird das Gameplay einer MOBA mit MMO-Raids gemischt. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski konnte sich Gameplay ansehen und findet, dass das richtig gut aussieht.

Ich liebe MOBAs und habe mehr Zeit in League of Legends verbracht als ich zugeben möchte. Das ist dann auch schon das bekannteste und erfolgreichste MOBA. Daneben konnten sich noch SMITE mit seinem Konsolen-Fokus und Dota 2 etablieren.

Es gab von anderen Studios zwar Versuche, einen Teil des MOBA-Kuchens zu schnabulieren, aber durchschlagende Erfolge gab es hier nicht:

Vela Games ist ein neues Studio, das genau die richtige Erfahrung mitbringt, um den Versuch eines erfolgreichen MOBAs nochmal zu wagen. Das Team setzt sich aus Leuten zusammen, die einige Jahre Erfahrung von Riot (League of Legends) und Blizzard (WoW, Overwatch) haben, was man dem atmosphärischen Hype-Trailer direkt ansieht.

Ich nahm für MeinMMO an einer Präsentation teil, in dem das Studio sich und ihr neues Game “Evercore Heroes” vorstellte. Hier wurde uns das Alpha-Gameplay gezeigt. Das Studio und Gameplay konnten mich zumindest soweit überzeugen, dass ich hier enorm viel Potential sehe.

Eine MOBA gemischt mit PvE-Raids – So sieht eine Runde in Evercore Heroes aus

Die Grundzüge eines „normalen“ MOBAs sind vorhanden:

Ihr stellt ein Team aus insgesamt vier Charakteren zusammen, mit den klassischen Rollen: Schaden, Support und Tank.

Dafür stehen euch verschiedene Helden und Heldinnen zur Verfügung, mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Die Charaktere besitzen vier Fähigkeiten, die ihr während des Matches aufleveln könnt

Ihr müsst euch natürlich vor der Runde für eine Teamzusammenstellung entscheiden und euch hier um eure liebsten Charaktere streiten.

Da in dem gezeigten Gameplay nur zu sehen war, wie die Leute wild in den Chat tippen, wenn sie spielen wollen, hakte ich hier genauer nach. Wenn ihr schonmal ein MOBA gespielt habt, wisst ihr, wie viel Konflikt-Potential hier schon vor dem Match besteht.

Travis George, der Mit-Gründer und CEO von Vela Games, verriet uns:

Da es sich um einen Pre-Alpha-Build handelt, haben wir noch nicht alle unsere Features implementiert. In Zukunft werden wir aber definitiv unsere Matchmaking-Funktionen um Rollenpräferenzen erweitern. Wir freuen uns auch darauf, in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zur effektiven Zusammenstellung von Gruppen hinzuzufügen, die über die reine Rollenauswahl hinausgehen. Ein Beispiel dafür wäre, dass die Spieler auswählen können, ob sie ‚Shot-Call‘ oder ‚Teamplayer‘ sein wollen. Travis George, CEO Vela Games

Das Besondere an Evercore Heroes ist, dass ihr nicht direkt gegen andere Spieler antretet. Ihr habt also keinen PvP-Kontakt. Ihr tretet gegen vier andere Teams an, die die gleiche Map spielen wie ihr. Ziel ist dann, die PvE-Herausforderungen am schnellsten zu erledigen. Das bestimmt den Sieger.

Zusammengefasst besteht eine Runde daraus:

Ihr besiegt Monster, um zu leveln sowie Gold und Kristalle zu verdienen. Kristalle sind Items, um stärker zu werden

Ihr erledigt Aufgaben, um euren Evercore aufzuladen und so in die Boss-Domäne zu gelangen

Ihr erledigt einen typischen MMO-Raidboss, der verschiedene Phasen hat, um die Runde zu gewinnen

Während der Runde bekämpft ihr Monster, von denen ihr Belohnungen für das gesamte Team erhaltet

Ihr könnt während der Runde die ganze Zeit im Blick haben, was die anderen drei Teams gerade treiben und wie sie aktuell dastehen. Das gibt euch die Gelegenheit, darauf zu reagieren und eure Strategie anzupassen.

Es gibt Gelegenheiten, um mit den anderen Teams zu interagieren, obwohl ihr keine direkten Kämpfe gegeneinander austragt. Ihr sammelt etwa kleine Energie-Kristalle ein und wenn diese eine bestimmte Anzahl erreicht haben, schickt der Boss Energie-Wellen los, mit denen Monster auf die Karten kommen.

Genauso wollt ihr die verschiedenen Ziele und Aufgaben am schnellsten mit eurem Team erledigen, weil nur das erste Team die Belohnung erhält. Ihr kämpft also in Echtzeit um die Ziele.

Die wollen eure Evercore-Basis zerstören. Wenn die eigene Basis zerstört wurde, ist man raus aus der Runde.

Der Boss erscheint für alle Teams gleichzeitig und alle Teams, die bis dahin noch übrig sind, können gegen ihn kämpfen. Das Ziel ist, den Boss am schnellsten zu erledigen.

Charaktere können über die einzelnen Runden hinaus verbessert werden

Noch eine Besonderheit an Evercore Heroes ist, dass ihr eure Helden und Heldinnen langfristig verbessern könnt. Wenn ihr die Charaktere spielt, könnt ihr einzigartige Talente freischalten.

Dadurch könnt ihr euch eine Strategie und einen Build für eure Charaktere ausdenken, die Einfluss auf eure Runde nehmen kann.

Ich kann mir vorstellen, dass es hier angenehmer ist, mit einer festen Gruppe zu spielen, die aufeinander eingestimmt ist und auch Talente entsprechend auf das Match anpassen kann.

Talente können Einfluss auf eure Stats nehmen oder sogar Quests für euren Charakter während eines Matches erschaffen. Sie können sich auch die Fähigkeiten der Charaktere anpassen und verändern.

Aber ganz klassisch für ein MOBA könnt ihr auch während der Runde eure Charaktere anpassen. Es gibt einen Shop mit Kristallen, die Einfluss auf euren Build nehmen. Diese Kristalle können mit anderen Spielern getauscht, aber auch mit Gold gekauft werden.

Hier könnt ihr einen Blick auf die bisher bekannten Charaktere werfen:

PvE-Umgebung soll Abwechslung bieten

Ein MOBA wie League of Legends ist natürlich auch aufregend, weil man im direkten Kampf anderen gegenübersteht. Wer schon mal ein 1vs1 hatte, in dem es um alles ging, kennt den harten Adrenalin-Rausch. Das bringt immer wieder Spannung und Abwechslung.

Ein Spiel, in dem man auf eine reine PvE-Umgebung trifft, muss Abwechslung bieten, um spannend zu bleiben. Vela Games verspricht deshalb abwechslungsreiche Maps mit unterschiedlichen Biomen.

Die Biome entstehen durch die unterschiedlichen Regionen, die die Fantasy-SciFi-Welt bieten soll. Mit den Biomen soll es dann auch entsprechende Variation bei den Monstern geben.

Es sind außerdem unterschiedliche Seasons geplant, die etwa neue Monster bringen oder das Gameplay verändern. Natürlich soll es auch neue Helden und Heldinnen geben.

Wir sahen in der Präsentation nur eine Map. Von daher ist an dieser Stelle schwierig zu beurteilen, wie abwechslungsreich das Ganze dann am Ende ausfällt.

Ich traue Evercore Heroes viel zu, dank der Kompetenz dahinter

Mir ist bewusst, dass mein erstes Urteil zum MOBA recht positiv ausfällt, obwohl ich Evercore Heroes noch nicht gespielt habe. Ich habe nur eine Gameplay-Präsentation gesehen und muss auf das vertrauen, was mir gezeigt und erzählt wurde.

Die ersten Signale haben aber Potential:

Das Gameplay wirkt durchdacht

Die bereits vorgestellten Helden und Heldinnen bieten viel Abwechslung und sehen so aus, als wäre für alle was dabei

Für einen Pre-Alpha-Build sah das Gameplay schon erstaunlich flüssig und optisch ansprechend aus

Die Köpfe hinter dem Spiel haben massig Erfahrung mit MOBAs, Multiplayer allgemein und MMOs

Zu Beginn der Präsentation wurden uns einige Team-Mitglieder vorgestellt.

Travis George, den ich hier im Text bereits zitiert habe, war etwa einige Jahre Lead-Designer und Produzent von League of Legends, rund um Season 5. Insgesamt hat er 20 Jahre Erfahrung in der Industrie.

Mit-Gründer Brian Kaiser ist ebenfalls seit 20 Jahren in der Spiele-Entwicklung, arbeitete etwa bei Sony, Activision und EA.

Ansonsten sind noch einige Köpfe mehr von Riot und Blizzard dabei.

Namen sind natürlich nicht alles. Mein positiver Eindruck rührt vor allem von dem Gameplay, das ich mir ansehen durfte. Ich dachte sofort: Das will ich jetzt spielen!

Ich habe richtig Lust, bei einem MOBA mal wieder von Anfang an dabei zu sein. Ich glaube, damit bin ich nicht alleine.

Ich sehe in Evercore Heroes ein MOBA mit Potential, das mit LoL konkurrieren kann. Dabei meine ich nicht, dass es LoL sofort den Rang ablaufen wird. Dafür gehen die Games zu unterschiedliche Wege, was die PvP- und PvE-Komponente betrifft.

Es hat aber durchaus Potential, ein gutes Stück des MOBA-Kuchens einzunehmen und Leute anzuziehen, die prinzipiell auf League of Legends stehen – wie mich.

Wie seht ihr Evercore Heroes? Traut ihr dem MOBA was zu?

Hier findet ihr die Infos, wie ihr euch zur Pre-Alpha anmeldet