Neues Spiel mixt LoL mit MMORPGs, verspricht kompetitives PvE – Startet heute in die Closed Beta

Mit Evercore Heroes startet heute, am 20. Juni, ein neues MMO in die Closed Beta. Optisch und vom grundsätzlichen Gameplay erinnert es an League of Legends. Doch während kompetitives Gameplay im Vordergrund steht, müsst ihr nicht gegen andere Spieler kämpfen, sondern gegen PvE-Gegner.

Was ist das für ein Spiel? In Evercore Heroes startet ihr zusammen mit drei weiteren Spielern in ein Match. Ihr spielt dabei einen der verschiedenen Helden, die in die Rollen Tank, Heiler und DD schlüpfen können. Danach werdet ihr in ein Match geworfen, in dem ihr überleben und die meisten Punkte sammeln müsst.

Zum Start der Closed Beta gibt es 16 verschiedene Charaktere.

Jeder Charakter hat verschiedene passive Fähigkeiten, die ihr nach euren Wünschen zusammenstellen könnt.

Es gibt verschiedene Maps mit verschiedenen Aufgaben, die es im Laufe eines Matches zu erledigen gilt. Grundsätzlich dreht sich aber alles darum, Monster-Camps auszuschalten, Erfahrung und Gold zu sammeln und so stärker zu werden.

Gleich 4 Teams treten gleichzeitig gegeneinander an. Regelmäßig wird das Team eliminiert, das den letzten Platz im Ranking belegt. Hier findet ihr mehr Details über den Ablauf eines Matches



Interessant dabei ist, dass zwar alle Teams gleichzeitig auf der Karte unterwegs sind und man die Bewegungen der Gegner auch auf der Minimap verfolgen kann, doch es gibt kein PvP. Ihr kämpft also immer nur gegen Mobs und niemals gegen andere Spieler.

Hinter dem Spiel stecken Entwickler, die bereits zuvor bei Riot Games an League of Legends oder bei Blizzard an Overwatch und Heroes of the Storm gearbeitet haben. Kompetenz ist also vorhanden. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

Evercore Heroes ist weder ein MOBA, noch ein MMO, noch ein Loot-Grinder. Unser Spiel kombiniert tiefgreifende Strategie- und Kampfbeherrschung mit einem Fokus auf wirklich kooperativem Teamplay in einem kompetitiven Format. Travis George, CEO und Mitbegründer von Vela Games

Was hat es mit der Beta auf sich? Die Closed Beta startete am 20. Juni um 15:00 Uhr, also zeitgleich mit dem Erscheinen des Artikels.

Zwar wird Evercore Heroes später Free2Play, die Teilnahme an der Beta setzt jedoch voraus, dass ihr ein Zugangspaket kauft – das kostet 19,99 Euro – oder euch von einem Freund einladen lasst. Denn jeder Käufer bekommt automatisch einen Code zum Verschenken dazu.

Mehr zu Evercore Heroes könnt ihr euch im Anspielbericht durchlesen:

