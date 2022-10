Ehemalige Entwickler von Riot Games arbeiten an neuem MOBA – Zeigen ersten Trailer

Was ist das Spielprinzip? Evercore Heroes setzt auf PvE und ein großer Bestandteil des Gameplays werden Kämpfe gegen Bossgegner sein. Diese müsst ihr mithilfe der Fähigkeiten eurer Helden sowie geschicktem Teamplay besiegen. Dabei tretet ihr in einem wettbewerbsorientierten Umfeld gegen drei andere Teams an.

Was ist Vela Games? Vela Games ist ein unabhängiges Entwicklerstudio, bei dem ehemalige Veteranen von Riot Games und EA, aber auch von Epic Games und Blizzard arbeiten. Das Studio hat seinen Sitz in Dublin und wurde von Travis George, Lisa Newon George und Brian Kaiser gegründet.

Mit Evercore Heroes haben ehemalige Mitarbeiter von Riot Games ein neues MOBA vorgestellt. Doch was macht das Spiel besonders? Wir von MeinMMO zeigen euch den Trailer und sagen, was das kommende Spiel auszeichnen wird.

Insert

You are going to send email to