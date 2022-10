Evercore Heroes ist ein kommendes MOBA von Vela Games, einem Studio aus Veteranen von Riot, den Machern von League of Legends. Es soll ein PvE-Spiel mit Fokus auf Bosskämpfen werden. Das Team des Spielers, bestehend aus vier Personen, tritt gegen andere Teams an. PvP wird es dabei aber nicht geben.

Evercore Heroes ist ein kommendes MOBA von Vela Games, einem Studio aus Veteranen von Riot, den Machern von League of Legends. Es soll ein PvE-Spiel mit Fokus auf Bosskämpfen werden. Das Team des Spielers, bestehend aus vier Personen, tritt gegen andere Teams an. PvP wird es dabei aber nicht geben. Auf der Webseite von Evercore Heroes können sich Interessierte registrieren, um über Playtests informiert zu werden. Ein konkretes Launch-Datum sowie verfügbare Plattformen sind bisher noch nicht bekannt.

