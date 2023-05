LoL: 25-Jähriger erlebt Albtraum-Start im Turnier MSI – Twitch-Streamer leidet 2 Minuten lang Qualen beim Zuschauen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Serie ging dann aber doch klar mit 0-2 an die Europäer von GG. Für Spiel 1 brauchte G2 33 Minuten, das war Recht knapp. Spiel 2 gewann G2 dann in 20 Minuten.

Warum ist das so selten? Das Seltsame an der Situation ist es, dass es 2 Minuten lang weder Croc noch seinen Teamkameraden auffällt. Normalerweise drücken LoL-Spieler ständig “Tab” und checken den Status von jedem im Spie l. Faker ist dafür bekannt. Hier aber fällt es niemandem auf.

LoL inszeniert in einem Trailer seine größten Profis so perfekt, dass ich auch 4 Jahre später noch Gänsehaut bekomme

In League of Legends findet das internationale Turnier „MSI“ statt. Für den 25-jährigen Jungler Croc konnte das LoL-Turnier nicht schlechter starten: Er vergaß, Items zu kaufen und merkte es als einziger nicht. Twitch-Streamer Caedrel, der das Elend mitansah, hielt es kaum aus.

