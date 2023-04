Twitch-Streamerin lästert über Amouranth – Die will ihre Fäuste sprechen lassen

Die Twitch-Streamerin Adriana Chechik (31) sprach über ihre Abneigung gegenüber Kaitlyn “Amouranth” Siragusa (29). Die würde die Sache am liebsten im Boxring klären.

Was ist das für eine Streamerin? Adriana Chechik ist eine ehemalige Erotik-Darstellerin und seit April 2020 auf Twitch aktiv. Wenn sie sich nicht in “Just Chatting” mit ihren Zuschauern unterhält, zockt sie hauptsächlich Single-Player-Titel von Soulslikes über God of War bis hin zu Hogwarts Legacy.

Fortnite zeigt Chechik seit August 2022 nicht mehr, als ihr die Teilnahme an einem Turnier verwehrt wurde:

Ehemaliger Pornostar darf nicht am Fortnite-Turnier teilnehmen – Epic erklärt, warum

Amouranth bedarf wohl kaum einer Vorstellung. Sie ist eine der erfolgreichsten Streamerinnen auf Twitch und hauptsächlich für Hot-Tub- und ASMR-Streams bekannt. Allein auf Twitch folgen ihr 6,4 Millionen Fans – Adriana Chechik gehört offenbar nicht dazu, denn die zog in einem Stream über Amouranth her.

Im Gegensatz zu den beiden Diven gelang es dieser Twitch-Streamerin, mit ihrer Freundlichkeit viral zu gehen:

Adriana Chechik über Amouranth: “Habe keinen Respekt vor ihr”

Was hat die Streamerin über Amouranth zu sagen? In einem Stream vom 27. April zockte Adriana Chechik Elden Ring und plauderte dabei mit ihrer Twitch-Kollegin IvanaHyde. Chechik begann, von der Streamerin TheDanDangler zu schwärmen, die sei so gebildet und lieb.

Insgesamt seien die Streamerinnen aus der Hot-Tub-Szene Chechik zufolge überwiegend freundlich, mit einer entscheidenden Ausnahme: Amouranth.

Du willst Mädels im Stream treffen und sie werden nett sein. Ich bin ehrlich zu dir – und ich prangere sie damit an: Amouranth wird wahrscheinlich eine verdammte Zicke sein, weil sie es liebt, in ihrem Leben eine Zicke zu sein. Aber andere Hot-Tub-Streamerinnen werden nett sein.

Was stört Chechik an Amouranth? Kurz gesagt: ihre Persönlichkeit. Während IvanaHyde erklärt, wenig zu Amouranth als Person sagen zu können, aber ihren Geschäftssinn zu respektieren, meint Adriana Chechik: “Ich habe keinerlei Respekt mehr vor ihr.”

Chechik zufolge sei Amouranth bei Events unfreundlich und benehme sich, als wolle sie eigentlich gar nicht dort sein. Außerdem kritisierte sie die 29-Jährige dafür, auch nach den Vorwürfen gegen ihren Ehemann, weiterhin freizügigen Content zu produzieren.

Den ganzen Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie reagierte Amouranth? Die Streamerin wählte einen eher ungewöhnlichen Weg, um zu den Anschuldigungen zu äußern. Statt in einem eigenen Stream auf die Situation einzugehen, verfasste sie eine Reihe von Kommentaren unter einem YouTube-Video, das die Reaktion des ehemaligen Overwatch-Profis xQc zu Chechiks Clip zeigt.

In den Kommentaren behauptete Amouranth, sie habe niemals schlechte Absichten gegenüber Adriana Chechik gehabt. Die würde sonst immer einen auf lieb und nett machen, wenn sie um Einladungen zu Events bitten würde.

Amouranth scheint Zweifel an der Glaubhaftigkeit von Chechik schüren zu wollen, denn sie schreibt auch, auf dem angesprochenen Event gar nicht mit ihr geredet zu haben.

Die Streamerin stellt also klar, dass sie den Streit nicht angefangen habe, sie will ihn aber offenbar beenden – und zwar im Boxring. Amouranth, die sich gerade auf ihren ersten Kampf beim Influencer-Boxen vorbereitet, forderte ihre Kontrahentin heraus:

I sage es hier zuerst: Ich werde sie im Ring herausfordern. Wir klären das draußen, wie wär’s?

Adriana Chechik ging bislang noch nicht auf die Herausforderung von Amouranth ein.

Adriana Chechik kritisiert Amouranth zwar dafür, auch nach ihrer Trennung noch freizügige Inhalte zu produzieren, die Streamerin arbeitet derzeit aber an mehreren neuen Projekten. Und ausgerechnet eine Zusammenarbeit mit OnlyFans soll Spaß für die ganze Familie werden:

Twitch: Amouranth kündigt neue Inhalte für OnlyFans an, aber es ist nicht, was ihr denkt