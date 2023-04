Twitch: Chat warnt Streamerin vor bösem Mann, der hinter ihrem Rücken in den Wagen eindringt

Die Twitch-Streamerin Llunaclark lässt ihre Zuschauer in sogenannten IRL-Streams an ihrem Leben teilhaben. In einem solchen Stream wurde sie beinahe Opfer eines dreisten Diebstahls, doch ihr Chat warnte sie gerade noch rechtzeitig.

Was ist das für eine Streamerin? Lunaclark ist eine spanischsprachige Streamerin und hauptsächlich in den Kategorien “Just Chatting” und “Travel & Outdoors” unterwegs. Ihr Kanaltrailer auf Twitch zeigt sie etwa beim Sightseeing, beim Klettern und Motorradfahren.

Aufmerksame Zuschauer verhindern Schlimmeres

Was war das für ein Diebstahl? In einem Stream vom 19. April sitzt Llunaclark in ihrem Auto und sprach mit ihren Zuschauern. Hinter ihr taucht plötzlich ein Mann auf, der vorsichtig die Tür des Wagens öffnet und anfängt, die Sachen der Streamerin zu durchwühlen.

Eine Nachricht aus dem Chat bringt die Streamerin jedoch dazu, sich umzudrehen und den Möchtegern-Dieb in die Flucht zu schlagen. Den dazugehörigen Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Wie reagierte der Chat? Während die Streamerin abgelenkt war und gar nicht zu bemerken schien, was hinter ihr vorging, entdeckten aufmerksame Zuschauer den Dieb. Sofort versuchten sie, die Streamerin auf den Diebstahl aufmerksam zu machen.

Zahlreiche Nachrichten im Chat beschränken sich auf das Wesentliche und sind einfach nur mit “hinter dir” zu übersetzen. Ein Fan nutzte die Möglichkeit, Nachrichten bei Donations vorlesen zu lassen und fügte seiner Spende den Text: “Cuidado”, also “Pass auf” hinzu.

Ein besonders kreativer Fan nutzte die Gelegenheit, um seine hilfreiche Warnung in ein Meme zu verpacken: “¡Detrás de tí, imbécil!” bedeutet so viel wie “Hinter dir, du Idiot” und passt somit gut zur Situation.

Gleichzeitig handelt es sich aber auch um ein Zitat aus dem beliebten Horror-Game Resident Evil 4. Mit diesem Satz warnen die feindlichen Dorfbewohner den Spieler, wenn sie sich von hinten nähern.

Dieb ergreift die Flucht

Wie ging die Geschichte aus? Die Warnungen des Chats verfehlten ihre Wirkung nicht. Llunaclark drehte sich um und der Dieb ergriff die Flucht, seine Beute ließ er augenscheinlich zurück. Der Clip, welcher den Vorfall zeigt, erhielt bereits knapp 100.000 Aufrufe (via Twitch).

Auf Reddit, wo die Aufnahmen im Streaming-Subreddit LifestreamFail geteilt wurden, diskutieren Nutzer das Verhalten des Mannes und der Streamerin. Einige sind überrascht von der Dreistigkeit, am helllichten Tage in ein Auto eindringen zu wollen, während die Besitzerin noch darin sitzt.

Andere kritisieren die Reaktion der Streamerin: Sie hätte lieber ihre Türen abschließen sollen, statt das Auto zu verlassen und den Dieb auch noch zu filmen. Manche spekulieren sogar, dass es sich um eine Inszenierung gehandeln haben könnte, ähnlich wie im Fall einer 21-jährigen Streamerin, die einen Diebstahl im Stream vortäuschen wollte.

In sogenannten IRL-Streams sind Streamer “im echten Leben” unterwegs. Oft zeigen sie sich beim Besuchen besonderer Orte oder bei der Interaktion mit ihren Mitmenschen. Ausgerechnet bei dieser vermeintlich harmlosen Art Stream kommt es immer wieder zu Vorfällen wie Beschimpfungen oder Diebstählen.

