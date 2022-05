Streamerin überträgt ihren Urlaub auf Twitch – Zeigt live, wie ihr Handy gestohlen wird

Zum einen halten viele Streamer die Kamera weit vor sich, was es leichter macht, diese zu stehlen. 2020 haben wir etwa darüber berichtet, wie ein Streamer zu Pokémon GO live sein Handy gestohlen bekommt . Durch das Streamen und der Interaktion mit dem Chat wird man zudem unaufmerksamer für seine Umgebung.

Nicht mal fünf Sekunden später fährt ein Motorradfahrer an ihre vorbei und klaut das Handy. Der Stream läuft noch ein paar Sekunden weiter und es ist die Straße zu sehen, in die Elina zuvor noch geschaut hatte. Dann jedoch wird der Stream von dem Dieb abgeschaltet.

Allerdings half das Ausweichen auf die kleinen Gassen nicht. Noch kurz vor dem Diebstahl sagte sie: „Die Straßen sind so lang hier, es ist verrückt. Wenn ich jetzt live in der Kamera, live im Stream sterben würde, wäre das wohl guter Content.“

Was ist genau passiert? Elina lief durch die Straßen der italienischen Stadt Neapel und bewegte sich zu Beginn auf den Hauptstraßen. Allerdings bewegte sie sich mit der Zeit von diesen großen Straßen weg in kleine Gassen, weil sie zwischenzeitlich von einem betrunkenen Mann verfolgt wurde und zudem Angst hatte, dass ihr Handy geklaut werden könnte. Sie hielt das Smartphone deshalb mit ihrem Selfiestick nicht zu weit von sich weg ( via Twitch ).

