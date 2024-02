Twitch: Papaplatte möchte nicht, dass seine zukünftigen Kinder einmal unter seinem Job leiden

Kevin „Papaplatte“ Teller (27) streamt seit über 10 Jahren auf Twitch und ist einer der größten deutschen Content Creator. Im Podcast „Feelings“ mit Kurt Krömer sprach der Streamer über seine Pläne für die Zukunft.

Um wen geht es? Kevin „Papaplatte“ Teller ist einer der größten deutschen Streamer. Mit besonderen Events wie einer Wohnmobil-Tour oder seinem „Snow Trip“ führt er regelmäßig die Twitch-Charts an – teilweise sogar international.

Im Podcast des Komikers Kurt Krömer sprach der 27-Jährige kürzlich über die Zukunft, die beruflichen Perspektiven als Influencer und das Kinderkriegen.

Papaplatte wird gerne mal als „deutscher xQc“ bezeichnet – ob es an den blonden Haaren liegt?

Papaplatte weiß: Kinder können ganz schön gemein sein

Was sagt Papaplatte zum Thema Kinder? Der Twitch-Streamer erklärt, keine konkreten Pläne in Sachen Kinderkriegen zu haben. Eines Tages möchte er jedoch Kinder haben – irgendwann, wenn es sich „richtig“ anfühlt. Eine Sache bereitet Papaplatte jedoch jetzt schon Sorgen:

Der 27-Jährige möchte nicht, dass seine zukünftigen Kinder in der Schule für das „geradestehen müssen“, was er beruflich macht. Dabei mache er ja gar nichts Verwerfliches, so Papaplatte. Aber: „Kinder sind halt Arschlöcher, wenn du so 13 bist.“

Neben der regulären Episode erschien auf Amazon Music eine halbstündige Bonusfolge „Feelings Deluxe“, welche Prime-Kunden kostenlos hören können. Die normale Folge findet ihr auf Spotify oder direkt hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Abseits davon, dass Kinder manchmal ziemlich gemein sein können, macht Papaplatte sich auch darüber Gedanken, inwiefern seine Kinder einmal in der Öffentlichkeit stehen könnten. Sein Kind im Stream zu zeigen, möchte er keinesfalls – da soll es irgendwann selbst entscheiden, ob es das überhaupt möchte.

Wenn es bei Papaplatte eines Tages so weit sein sollte, kann er sich ja vielleicht an seinen Twitch-Kollegen Tyler “Ninja” Blevins wenden. Der Streamer hat im Moment zwar selbst noch keine Kinder, dafür aber ein paar Erziehungs-Tipps am Start. So weiß der Streamer genau, was Eltern tun sollten, wenn der Nachwuchs plötzlich Zocker ist.