Twitch: „Seht Gaming nicht als diese schreckliche Sache“ – Professioneller Gamer gibt Eltern Erziehungs-Tipps

Ninjas Worte richten sich dabei wohl eher an Eltern, die selbst mit dem Gaming nicht so viel anfangen können. Bei Eltern, die selbst leidenschaftlich gerne zocken, sieht das nochmal etwas anders aus. Wer seinen Nachwuchs vorsichtig ans Gaming heranführen möchte, findet bei uns eine Liste mit Spielen, die dafür geeignet sind:

Ninja erklärt: Die Kids seien schließlich im elterlichen Haus gut aufgehoben: „Es gibt keinen sichereren Ort auf der Welt, als in ihrem Zimmer zu sein und Videospiele zu zocken, solange ihr im Auge behaltet, was sie dort treiben.“ Der letzte Hinweis ist wohl wichtig, immerhin steht Ninjas Lieblingsspiel Fortnite in dem Ruf, nicht immer ein ganz so sicherer Ort für Kinder zu sein .

In der ersten Folge, die am 11. September 2023 auf Spotify erschien, sprach er mit seinem Fortnite-Kollegen Ali „SypherPK“ Hassan darüber, wie seine Eltern die Gaming-Leidenschaft des jungen Ninja handhabten und erklärte, warum das Hobby durchaus etwas Positives sein kann.

Von wem kommen die Tipps? Tyler „Ninja“ Blevins war erreichte mit dem Fortnite-Hype 2018 ungeahnte Höhen auf Twitch. Drei Jahre später hatte er 88 % seiner Zuschauer verloren . Inzwischen beschäftigt er sich neben dem Streamen auch mit anderen Projekten. So bot er einen Kurs für aufstrebende Content Creator an und startete jetzt einen eigenen Podcast, AFK w/Ninja.

