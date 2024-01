Trymacs und Papaplatte wetten um 10.000 €, wer in 7 vs. Wild länger durchhält – Und es endet genauso, wie ihr es denkt

Eine Wette macht ein Ereignis immer etwas spannender, das dachten sich zumindest Trymacs und Papaplatte. Bei 7 vs. Wild darf sich ein Kandidat jetzt über 10.000 € freuen, die er bei einer Wette gewann.

Achtung dieser Artikel enthält Spoiler zu 7 vs. Wild Staffel 3 und den Gewinnern der Serie.

Wie entstand die Wette? Wie Maximilian „Trymacs“ Stemmler und Kevin „Papaplatte“ Teller gemeinsam im Podcast Edeltalk (via YouTube) erzählen, haben die beiden ihre Wette auf dem Weg zur Aussetzung abgemacht. In der Wette ging es darum, welcher der zwei Teilnehmer am Ende länger dabei ist.

Die beiden galten im Vorhinein als unerfahrene Teilnehmer und auch in ihrer eigenen Community glaubten nicht viele Fans an ihr Durchhaltevermögen. Es kam jedoch anders als gedacht.

Papaplatte freut sich: „Ich krieg’ von Trymacs jetzt 10.000 €“

Wie wurde das Ganze aufgelöst? Papaplatte und Trymacs saßen zusammen mit den anderen Kandidaten Wieland „Rumathra“ Welte und Dominik „Reeze“ Reezmann an einem See und sprachen gemeinsam über ihre Zeit bei 7 vs. Wild, nun da die Serie abgeschlossen ist.

Über eine Stunde lang redeten sie über die Ereignisse bei der Show und kamen dann auch auf die Wette zu sprechen.

Dieser Mann [Trymacs] und ich hier, haben eine Wette abgeschlossen auf dem Weg bei der Aussetzung um 10.000 €, wer weiter kommt … und wir sind weiter gekommen, das heißt ich krieg’ von Trymacs jetzt 10.000 €. Kevin „Papaplatte“ Teller im Podcast Edeltalk

Reeze versuchte dabei auch noch von Trymacs Verlust zu profitieren und sage: „Wir beide bekommen jetzt 10.000 € von dir.“

Doch Trymacs zögerte keine Sekunde und betonte: „Nee […] nur Papaplatte und ich haben gewettet, der kriegt jetzt schön 10.000, aber hast du auch gut gemacht. Du kriegst davon nichts.“

Das Team von Trymacs und Rumathra brach bei 7 vs. Wild an Tag aufgrund von mangelndem Wassers ab. Das Team von Papaplatte und Reezeman blieb bis zum Ende der Serie, also volle 14 Tage dabei.

Was sagt Rumathra zu dem Ganzen? Rumathra sagt in dem Podcast, er sei froh, dass er keine solche Wette abgeschlossen hatte. Hätte er eine solche Wette abgeschlossen, hätte er die Show auf keinen Fall verlassen. „Die hätten mich da rauszerren müssen […]“, meint er.

In diesem Punkt scheint der Influencer wohl sehr wettkampforientiert zu sein. Der Podcast wurde bewusst nach Ausstrahlung der letzten Folge 7 vs. Wild veröffentlicht, damit die Kandidaten offen und ehrlich über die Vorkommnisse sprechen können. Inzwischen ist allerdings auch schon bekannt, dass es eine 4. Staffel geben wird.