HandOfBlood riskiert seine geistige Gesundheit in gefährlicher „Elden Ring“-Wette auf Twitch

Die Twitch-Streamer Papaplatte und HandOfBlood stellen sich aktuell einer täglichen Elden Ring-Challenge im Hardcore-Modus, wo sie gemeinsam versuchen, das Spiel zu meistern. Nun hat HandOfBlood eine Wette angekündigt, die die Spannung der Herausforderung weiter steigert.

Wie kam es zu dem Crossover der beiden Streamer? Als HandOfBlood auf seinem Hauptkanal ein YouTube-Video veröffentlichte, das eine Parodie der beliebten Sendung “Frauentausch” darstellte, hätte niemand damit gerechnet, dass Papaplatte dort ebenfalls eine Rolle spielen würde.

Nur kurze Zeit später beschlossen die beiden, sich einer neuen Herausforderung zu stellen: Elden Ring in einer gemoddeten Hardcore-Coop-Version zu meistern.

Hier findet ihr mehr zu HandOfBlood:

Was beinhaltet die Challenge? Die Elden Ring Challenge begann am Montag, dem 19. Februar 2024, um 16:00 Uhr und ist für sieben Tage angesetzt, mit einer Ausnahme für den Samstag, an dem die StreamAwards stattfinden.

HandOfBlood erklärt, dass sie eine spezielle Mod namens „Harder Coop for Seamless“ verwenden, die den Schwierigkeitsgrad erheblich anhebt.

Bereits am ersten Tag sahen sich die beiden mit dem furchteinflößenden Boss „Rykard, Fürst der Blasphemie“ konfrontiert, wobei HandOfBlood deutlich schneller das Zeitliche segnete als Papaplatte. Diese unerwartete Wendung führte dazu, dass HandOfBlood Papaplatte Anweisungen gab, wie er den Boss besiegen soll, während er selbst zusah.

Die Tatsache, dass Papaplatte in einigen Schlüsselmomenten des Spiels die Führung übernahm, überraschte nicht nur die Community, sondern auch HandOfBlood selbst.

In seinem jüngsten Stream machte er deswegen eine bemerkenswerte Ansage: Der Streamer gestand ein, dass Papaplatte es geschafft hatte, zwei Bosse alleine zu bezwingen, während er bereits das Zeitliche gesegnet hatte. Er sagte dazu: „Kevin hat gecarried“.

„Für jeden Boss, den Kevin alleine legt, entblock ich 1000 Leute“

Was hat HandOfBlood angekündigt? Als Reaktion darauf kündigte HandOfBlood eine Wette an: Für jeden Boss, den Papaplatte alleine besiegt, während er selbst bereits erledigt ist, will er 1000 Nutzer auf X/Twitter entblocken.

Dabei erwähnte er ein Tool, das er vor einigen Jahren erhalten hatte, um Nutzer zu sperren, die bestimmten Personen folgen.

Diese Wette soll nicht nur die Spannung der Challenge erhöhen, sondern auch dazu beitragen, die anhaltende Debatte darüber zu klären, wer im Spiel tatsächlich die Oberhand hat.

Die Community verfolgt gespannt, wie viele Nutzer HandOfBlood in den nächsten Tagen entblocken muss, und ob Papaplatte weiterhin überraschende Leistungen zeigen wird, die die Diskussionen über das Kräfteverhältnis zwischen den beiden YouTubern anheizen.

Warum wird damit seine geistige Gesundheit gefährdet? Die Ankündigung von HandOfBlood, bei jeder von Papaplatte alleine besiegten Bosse in Elden Ring 1.000 Nutzer auf Twitter zu entblocken, stellt eine potenzielle Gefahr für seine geistige Gesundheit dar.

Die Plattform X/Twitter ist bekannt für ihre hohe Dichte an Trollen und toxischen Kommentaren. Bereits jetzt haben sich unzählige Personen öffentlich darüber beschwert, dass sie von HandOfBlood blockiert wurden und ihn sogar spöttisch als „HandOfBlock“ bezeichnet haben.

Diese Kommentare zeigen nicht nur die Bedeutung der Wette, sondern auch die Ungeduld vieler Nutzer, die darauf warten, entbannt zu werden.

HandOfBlood reflektiert nun darüber, wie es ihm geht, nachdem er Mitte Januar überraschend angekündigt hat, seine Video-Produktion auf YouTube zurückzufahren und sich stattdessen als Streamer auf Twitch zu engagieren. Mehr dazu könnt ihr hier lesen: „Erstmal stabil männlich geheult“ – HandOfBlood berichtet, wie es ihm nach zwei Wochen auf Twitch geht