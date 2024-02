Was wurde eigentlich aus der KI, die als Twitch-Streamerin tausende Zuschauer anlockte?

Deutscher Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“

Wie ging es weiter? Der Erfinder “Vedal” kündigte jedoch an, dass die KI-Streamerin wieder zurückkehren solle. Aber in veränderter und angepasster Form, damit es nicht wieder Probleme oder sogar einen Bann geben würde.

Warum begeisterte diese KI so viele Zuschauer? Vedal hat die Persönlichkeit selbst entwickelt und angepasst. Die KI nutzt sogenannte „große Sprachmodelle“: Die künstliche Intelligenz wird mit Texten trainiert und hat so ein breites Wissen, auf welches sie zurückgreifen kann. Gleichzeitig kann sie Millionen Antworten im Internet durchforsten, um herauszufinden, wie man auf eine bestimmte Frage richtig antworten muss oder reagieren sollte. Dadurch wirken ihre Antworten sehr natürlich und menschlich.

So richtig spannend wurde es dann erst am 19. Dezember 2022. Denn hier wurde die KI mit einer eigenen Persönlichkeit gestartet, die mit ihren Zuschauern interagieren konnte. Dahinter steht übrigens ein Nutzer namens Vedal987 . Dieser bezeichnet sich selbst als „Student mit einem besonderen Interesse an KI“, offizielles ist über ihn nicht bekannt. Und hier startete der große Durchbruch der KI-Streamerin auf Twitch .

Eine Twitch-Streamerin sorgte Ende 2022 für großes Aufsehen. Denn hinter dem Mädchen steckt eine künstliche Intelligenz. Was wurde aus der Streamerin, die in wenigen Wochen tausende Zuschauer anlockte?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to