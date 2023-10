Twitch-Streamerin wagt sich in die Höhle des MMORPG-Bosses: „Riecht wie bei alten Leuten, die im Sterben liegen“

Die Twitch-Streamerin Emiru kann nun von sich behaupten, einen Besuch in der Höhle des MMORPG-Nerds Asmongold überstanden zu haben und mit heiler Haut davon gekommen zu sein.

Um wen geht es? Die Twitch-Streamerin Emily „Emiru“ Schunk wurde mit Cosplay und Inhalten zu League of Legends bekannt. Seit Januar 2022 ist sie Mitglied der Gaming-Organisation ihres Twitch-Kollegen Asmongold, „One True King“. Ein Jahr später wurde sie Mit-Besitzerin.

Der Texaner Zack alias „Asmongold“ gilt als größter MMORPG-Streamer auf Twitch und ist dafür bekannt, jedes Klischee eines stereotypen Gamers zu erfüllen:

Ein Clip zeigt jetzt, wie sich Emiru im Zuge eines gemeinsamen Streams in die Höhle des MMORPG-Streamers wagt. Die Zuschauer zeigen sich beeindruckt.

Mehr zu Asmongold erfahrt ihr bei uns im Video:

Asmonold verlangt Ehrlichkeit: „Riecht das Zimmer schlecht?“

Was ist in dem Video zu sehen? Der Clip zeigt Emiru, die in voller „Ronald McDonald“-Montur bei Asmongold auftaucht und ihm sein Essen liefert. Dort angekommen, sieht sie sich erstmal um und hält verschiedene Gegenstände in die Kamera.

Ein Teller mit einem steinharten Steak und etwas, das sie vorsichtig als Kartoffeln identifiziert, macht den Auftakt. Außerdem findet die Twitch-Streamerin Schälchen, bei denen sie „keine Ahnung [hat], was da abgeht.“ Asmongold erklärt, das sei Eiscreme, die habe er vor 4 Monaten gegessen.

Den Zuschauern im Chat des MMORPG-Streamers drängt sich eine Frage auf: „Riecht das Zimmer schlecht?“ Asmongold verlangt von seiner Kollegin „100 % ehrlich“ zu sein, diese hat nach einem Moment Bedenkzeit die perfekte Antwort parat.

Es kommt darauf an. Okay, kennt ihr das, das Zuhause von alten Menschen, wenn sie im Sterben liegen und es richtig deprimierend ist? Es riecht ein bisschen nach dieser Art Haus.

Asmongold stellt fest, dass er also wohl noch ungefähr ein Jahr zu leben habe, woraufhin Emiru klarstellt, dass sie es so nun auch nicht gemeint habe. Immerhin rieche sie kein verrottendes Essen, so die Twitch-Streamerin. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie wir dank xQc wissen.

Die Begegnung der beiden könnt ihr euch in englischer Sprache hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagen die Zuschauer? In den Kommentaren unter dem Video bewundern zahlreiche Zuschauer den Mut der Twitch-Streamerin, sich in die Tiefen der MMORPG-Höhle vorzuwagen. Einige Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

killerm12: „Mein Respekt für Emiru ist exponentiell gewachsen, nachdem sie so viel Mut gezeigt an, dieses Höllenloch zu betreten.“

CrystallizedSoul: „Heiliger Strohsack, das überzeugt mich, dass sie 100 % immun gegen alle existierenden Krankheiten ist. Wie kann eine Sterbliche einen Fuß in Asmons Haus setzen und nicht sofort schimmeln?“

user-do2rq3oh4u: „Ich kann nicht glauben, dass sie Asmongolds Höhle solo abschließt, indem sie Charisma einsetzt. Diese verdammten Barden.“

TomAndrews91: „Emiru ist ein Schatz. Sie hat so sehr versucht, nichts allzu Harsches über sein Zimmer zu sagen. Obwohl es vielleicht besser gewesen wäre, wäre sie brutal ehrlich gewesen.“

Andere Ausschnitte zeigen etwa, wie Emiru das legendäre 2-§-Steak von Asmongold probiert oder seinen Stream übernimmt.

Es scheint, als hätte Emiru mit dieser Aktion einige neue Bewunderer dazu gewonnen. Manch einer träumt vielleicht sogar davon, bei der Twitch-Streamerin landen zu können. Wie die 25-Jährige mit dieser Art Fans umgeht, könnt ihr hier nachlesen:

Twitch: 220.000 sehen, wie eine Streamerin mit einer „Darf ich dein Boyfriend sein?“-Bewerbung umgeht