Ein nahezu allwissender Charakter von One Piece erklärt, eine Piratin sei 10 Jahre jünger, als Eiichiro Oda behauptet

WoW: The War Within Trailer stellt „Dynamic Flight“ vor

Außerdem hat Bartholomäus Bär in Kapitel 1098 vorgeschlagen, dass er und Bonney die Himmelsinseln erst besuchen, wenn sie 20 Jahre alt ist. Vermutlich wollte sie durch ihre Kräfte so rechtfertigen, dass sie sich schon vor ihrem 20. Geburtstag auf die Reise macht.

5 Filme, die an Anime erinnern und an die ihr nicht sofort denkt

Vor dem Zeitsprung war sie also 10 Jahre alt, aktuell ist sie 12. Die Vermutung gab es schon durch mehrere Hinweise im Vorfeld, doch erst durch Nusjuro wissen wir, wie alt sie genau ist. Auf diversen Wiki-Seiten zu One Piece wurde bereits ihr Alter von 12 Jahren bestätigt. Doch in den auf den Wiki-Seiten genannten Quellen ist nie der Satz gefallen, dass Bonney wirklich 12 Jahre alt ist.

Um welche Piratin geht es? Die Piratin, um die es geht, ist Jewelry Bonney. Sie besitzt die Fähigkeit, durch ihre Teufelsfrucht das Alter von sich und anderen Personen ändern zu können. In einer Fragerunde aus SBS 68 gab Eiichiro Oda an, dass Bonney vor dem Zeitsprung 22 Jahre alt sei.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to