One Piece Staffel 2: Release, Cast und Trailer zur Netflix-Serie

Die Netflix-Serie zu One Piece ist bei vielen Fans gut angekommen, weshalb Staffel 2 demnächst die Segel setzt.

Die wichtigsten Informationen in der Übersicht:

Die 1. Staffel wurde am 31. August 2023 auf Netflix ausgestrahlt. Sie enthielt 8 Folgen und wurde auf IMDB im Schnitt mit 8,3 / 10 möglichen Punkten bewertet. Der Manga besteht schon seit mehreren Jahrzehnten, die Netflix-Serie deckt nur einen geringen Teil davon ab. Deshalb gibt es noch genügend Folgen, die in Zukunft erscheinen könnten. Was uns in Staffel 2 erwartet, wissen wir bereits.

One Piece Staffel 2 auf Netflix: Was wir zum Release bislang wissen

Release: Wann kommt One Piece Staffel 2?

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece wurden mittlerweile beendet. Demnach wird im Hintergrund gerade fleißig zusammengeschnitten, damit die Serie schnellstmöglich an den Start gehen kann. Durch die Kollaboration mit LEGO wissen wir, dass die Serie noch 2025 erscheinen wird (via Netflix).

Ein genauer Release steht noch aus. Wir vermuten, dass die Serie in der 2. Jahreshälfte von 2025 anlaufen wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Start irgendwann im Herbst oder Winter stattfindet.

Cast: Wer spielt in Staffel 2 mit?

Die Darsteller, die wir bereits in Staffel 1 zu sehen waren, sind weiterhin in ihren Rollen geblieben. Sie werden auch in Staffel 2 auftauchen, wenn es die Mangavorlage zulässt. Die folgenden Schauspieler sind bereits für Staffel 2 bestätigt:

Gavin Gomes als Chopper (Heavy Point) (bekannt als spanischer Soldat aus Black Sails)

Callum Kerr als Captain Smoker (bekannt als Christopher Foxworth aus Flowers in the Arric: The Origin)

Julia Rehwald als Tashigi (bekannt als Kate Schmidt aus der Fear-Street-Filmtrilogie)

Rigo Sanchez als Dragon (bekannt als Lightner aus Outer Banks)

Clive Russell als Krokus (bekannt als Captain Tanner aus Sherlock Holmes)

Brendan Murray als Boogey (bekannt als Victor aus Dark Matter)

Werner Coetser als Woogey (bekannt als Blitz aus Getroud met rugby)

Daniel Lasker als Mr. 9 (bekannt als Barnabus aus London Calling)

Charithra Chandran als Miss Wednesday (bekannt als Edwina Sharma aus Bridgerton)

Yonda Thomas als Igaram (bekannt als Gary aus Red Ink)

Camrus Johnson als Mr. 5 (bekannt als Luke Fox alias Batwing aus Batwoman)

Jazzara Jaslyn als Miss Valentine (bekannt als Eliza Pendleton aus Warrior)

David Dastmalchian als Mr. 3 (bekannt als Thomas Schiff aus The Dark Knight)

Sophia Anne Caruso als Miss Goldenweek (bekannt als Sophie aus The School for Good and Evil)

Joe Manganiello als Sir Crocodile (bekannt als Alcide Herveaux als True Blood)

Lera Abova als Miss Bloody Sunday (bekannt als Maude aus Anna: Die Agentin)

Katey Segal als Dr. Kuleha (bekannt als Peggy Bundy aus Eine schrecklich nette Familie)

Mark Harelik als Doc Bader (bekannt als Dr. Eric Gablehauser aus The Big Bang Theory)

Tyrone Keogh als Dalton (bekannt als SA Page aus Blood Diamond)

Rob Colletti als Wapol (bekannt als Connor Brussel aus WTF: World Thumbwrestling Federation)

Mark Penwill als Chess (bekannt als Dr. Copley aus The Fix)

Anton David Jeftha als Kuromarimo alias K.M. (bekannt als Furiad aus Dominion)

Sendhil Ramamurthy als König Cobra (bekannt als Mohinder Suresh in Heroes)

James Hiroyuki Liao als Ipponmatsu (bekannt als Albert Nguyen aus Barry)

Daneben gibt es noch einen Charakter, der erst viele Folgen später im Anime auftaucht. Durch den Lebenslauf eines Schauspielers ist die Rolle von Bartolomeo bereits bekannt.

Trailer: Gibt es bereits einen Vorgeschmack?

Bislang gibt es leider noch keinen Einblick zur 2. Staffel von One Piece. Auf YouTube kursieren verschiedene Fake-Videos wie das von Screen Culture, das mit CGI erstellt wurde. Fallt nicht auf solche Trailer herein. Das Original findet ihr später in diesem Info-Hub.

Episoden: Wie viele Folgen hat One Piece Staffel 2?

In der ersten Staffel gab es 8 Folgen. Noch gibt es keine Informationen, wie viele Episoden es in Staffel 2 geben wird. Doch wir können davon ausgehen, dass es auch hier um die 8 Folgen geben wird – mit einer ungefähren Länge von 55 Minuten. Sollte es sich wie bei Staffel 1 verhalten, erscheinen alle Episoden am selben Tag.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Serie schauen?

Die Live-Action-Adaption ist eine exklusive Produktion von Netflix. Deshalb wird die 2. Staffel – genauso wie Staffel 1 – auf Netflix laufen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, um die Serie zu schauen. Die Folgen wird es in zahlreichen Sprachausgaben geben, unter anderem mit der deutschen Synchronisation oder der japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln.

Story: Was passiert in Staffel 2?

Die 1. Staffel endete an dem Punkt, an dem sich die Strohhutbande zur Grand Line aufmacht. Durch die Mangavorlage und die vorgestellten Schauspieler können wir bereits abschätzen, was wir in Staffel 2 zu sehen bekommen. Vermutlich umspannt Staffel 2 die folgenden Arcs:

Logue Town

Reverse Mountain

Whisky Peak

Little Garden

Drum Island

