Zerlegt keine Legendarys in Diablo Immortal: Ein extrem nützlicher Händler wird gern übersehen

Sucht in der Extrahieren-Liste nach dem Legendary, das ihr in der Tasche habt und klickt drauf. In das Feld „benötigte Materialien“ legt ihr das Item und bestätigt es.

Wie funktioniert das Extrahieren? Nehmt euch ein Legendary, das ihr nicht mehr braucht und eigentlich zerlegen würdet. Öffnet in Westmark die Karte und sucht in der Legende links den „Essenztransfer“. Lasst euch nun zum Händler navigieren.

Was ist Essenztransfer? Der Händler „Zamina“ befindet sich im Süden von Westmark und ist für den Essenztransfer in Diablo Immortal zuständig.

In Diablo Immortal dreht sich alles um den besten Loot und das perfekte Ausrüstungsstück. Im Spiel gibt es einen sehr nützlichen Händler, der eine große Hilfe beim Erstellen von Builds ist, der aber über den Guide nicht erklärt wird: Essenztransfer. Was euch der Händler bringt und warum er der beste Freund von Legendary-Jägern ist, erklären wir euch auf MeinMMO.

