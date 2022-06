Spieler in Diablo Immortal schaffen den maximalen Killstreak – „Sei dankbar, dass es eine Grenze gibt“

In Diablo Immortal schlachtet ihr schon vor dem zweiten Akt hunderte Monster und bis zum Endgame kommen tausende dazu. Danach geht die Jagd erst richtig los und mithilfe von Killstreaks lassen sich massig Erfahrungspunkte dazuverdienen. Ein Spieler-Trupp hat nun den maximalen Killstreak entdeckt.

Wie hoch ist der maximale Killstreak in Diablo Immortal? Sobald ihr ein gutes Dutzend Gegner am Stück gekillt habt, geht ihr in einen Killstreak. Um den Streak aufrechtzuerhalten, müsst ihr immer weiter auf Monster einschlagen.

Verursacht ihr ein paar Sekunden keinen Schaden an Gegnern, ist der Streak vorbei und ihr erhaltet Erfahrungspunkte als Belohnung.

Ein Trupp hat inzwischen herausgefunden, wie hoch der maximale Killstreak in Diablo Immortal sein kann: 9.999 Kills. Das Bild von reddit binden wir euch hier ein:

Wie hat der Trupp das geschafft? Der Threadersteller „TailZz85“ beantwortete auch Fragen von Usern und erklärte, wie vorgegangen wurde.

So nutzten sie den aktuell besten Farmspot von Diablo Immortal auf dem Berg Zavain. Sie liefen den Farmspot entgegengesetzt des Uhrzeiger-Sinns und stellten sich ganz genau auf die Spawnzeiten der Monster in diesem Bereich ein.

TailZz85 blieb als Dämonenjäger immer in der Nähe des Trupps und griff per Primär-Angriff alles an, was frisch nachspawnte.

Schnell leveln in Diablo Immortal – Guide bis Max-Level 60

Der übrige Trupp kümmerte sich schnell um die Reste und säuberte die Spawn-Punkte für die nächste Runde. Es war ein synchronisierter Tanz mit den Spawns in dem Gebiet und am Ende stand die 9.999 auf dem Tacho – aber höher ging es nicht. Er kürzlich berichteten wir über einen Streak mit über 7.000 Kills.

Mehr zu den unterschiedlichen Klassen findet ihr in unserem Video mit Gameplay:

Welche Belohnungen gab es? Killstreaks bringen euch massig Erfahrungspunkte und je länger der Streak dauert, desto mehr sackt ihr ein. Allerdings bringen die super-langen Mega-Streaks keine unendlichen Multiplikator und 5 Paragon-Stufen.

Tatsächlich ist der Streak-Bonus bei 100 gedeckelt. Sobald ihr also 100 Monster im Streak erledigt, habt ihr denselben EP-Multiplikator wie TailZz85 und sein Trupp mit 9.999.

Der Streak gab dem Trupp 565.000 Extra-XP bei einer Paragon-Strafe von 50 %. Da TailZz85 ein gutes Stück über dem Paragon-Level seines Servers ist, gibts nur die Hälfte der üblichen Erfahrungspunkte.

Im Thread auf reddit sagt jemand dazu: „Sei dankbar, dass es eine Grenze gibt“. Sonst würde der ein oder andere Trupp sicherlich bald für ganz andere Zahlen sorgen.

Mittelpunkt der Streak-Strategie des Trupps rund um TailZz85 war der Primär-Angriff des Dämonenjägers.

Habt ihr selbst vielleicht ein paar Tipps für lange Killstreaks in Diablo Immortal, dann lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da.

