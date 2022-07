Bericht zeigt: Diablo Immortal kassiert 100 Millionen Euro über Mobile – Nur eine große Marke war schneller

In Hunt: Showdown startet in Kürze das Event Serpent Moon. Den Spielern fielen vor allem die gezeigten Waffen und Skins ins Auge.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Dann zeigt SensorTower noch einen weiteren spannenden Fakt: Diablo Immortal konnte die Schwelle von 100 Millionen Dollar so schnell erreichen wie nur eine andere Mobile-Umsetzung einer bekannten Videospiel-Reihe. Es liegt also auf Platz 2 beim 100-Millionen-Dollar-Rennen der großen Gaming-Marken.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Insert

You are going to send email to