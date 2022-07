Free2Play-Spieler sparen einen Monat in Diablo Immortal für die ultimative Loot-Erfahrung – Sind enttäuscht

Durch das neuste Update kommen Free2Play-Spieler in Diablo Immortal endlich besser an legendäre Edelsteine. Einige haben nun ihre Embleme angespart, um sich einen Moment des Glücks in Portalen zu erkaufen, aber wurden bitter enttäuscht.

Was ist das für eine Erfahrung? Der Kern von Diablo Immortal ist Looten und Leveln, wie in jedem Teil der Reihe. In Immortal ist Beute jedoch häufig hinter bestimmten Loot-Grenzen versteckt. Die Ausnahme bilden hier legendäre Edelsteine.

Legendäre Edelsteine kann man kostenlos bekommen, allerdings nur begrenzt oder mit viel Glück – oder man zahlt dafür. Denn durch den Einsatz von legendären Emblemen, die es im Shop gibt, fallen in Ältestenportalen garantiert die begehrten Steine.

Warum taucht das jetzt auf? Seit dem Update 1.5.2 vom 20. Juli können Free2Play-Spieler deutlich mehr legendäre Embleme sammeln. Einige von ihnen sparen nun 10 Stück an – das Maximum für ein Ältestenportal – für eine echte „Lootsplosion“ in einem Portal.

Das ist aber, ohne zu zahlen, erst seit Kurzem möglich. Ihr kommt durch die neuen Events, Aufgaben und den richtigen Einsatz von Erlöschenden Funken erst jetzt im Monat kostenlos an 10 legendäre Embleme.

In der Community tauchen darum die ersten Berichte von Spielern auf, die entsprechend Portale mit 10 legendären Emblemen versucht haben. Allerdings sind die meisten eher ernüchtert und enttäuscht.

Wie ihr legendäre Edelsteine bekommt und was hinter dem System steckt, erklären wir euch im Video:

„10 Embleme zu sparen hat keinen Vorteil, nur Enttäuschung“

Das zeigen die Spieler: Auf reddit gibt es mehrere Threads von Spielern, die ihre ersten „10 Crest“-Runs abgeschlossen haben, also garantiert 10 legendäre Edelsteine bekommen haben. Die Krux an der Sache ist: Die wirklich guten Steine mit einer Wertung von ?/5-Sternen sind nicht garantiert.

Spieler mit besonders viel Pech zeigen ihre Screenshots von 10 enttäuschenden 1*-Steinen (via reddit). Andere haben zumindest etwas mehr Glück und können legendäre Edelsteine mit 2 oder sogar 2/5 Sternen ihr Eigen nennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Zudem gibt es Posts von Spielern, die tatsächlich 5/5-Edelsteine bekommen haben – allerdings können wir nicht bestätigen, ob das rein Free2Play passiert ist.

Die Reaktionen auf die Posts sind oft zynisch, teilweise verbittert. Ein Nutzer antwortet sarkastisch mit: „WoW!! 10 Edelsteinmacht für 25 Dollar!“. Ein anderer erklärt, warum sich das Sparen überhaupt nicht lohnt:

Für einen 10-Crest-Run zu sparen, hat keine anderen Vorteile, als Erwartungen dafür aufzubauen, enttäuscht zu werden. VirgoFanboy auf reddit

Lohnt sich das wirklich nicht? Ob ihr nun 10 Portale mit einem Emblem oder eines mit 10 Emblemen abschließt, sollte für die Wahrscheinlichkeit auf gute Edelsteine keinen Unterschied machen. Lediglich das Gefühl der „Lootsplosion“ ist bei einem 10-Crest-Run höher.

Wenn ihr aber auf der Jagd nach dem besten legendären Edelstein seid, könnt ihr getrost die Embleme einfach einsetzen und Portale abschließen. Ihr könnt die Edelsteine durch die neuen Embleme sogar auf dem Marktplatz für Platin verkaufen.

Es ist übrigens durchaus möglich, dass auch der ein oder andere Spieler seinen perfekten 5/5-Stein gefunden hat und schlicht reddit nicht nutzt, sondern stillschweigend genießt. Falls ihr zu den Glücklichen gehört, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Mit dem Update kam übrigens auch das Klassenwechsel-Feature ins Spiel, falls ihr euch eine andere Klasse ansehen möchtet. Passt nur auf, dass ihr auch die „richtige“ wählt:

