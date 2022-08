Ein ziemlich krasser Spieler verkauft seinen Account im MMORPG WoW für 7.400 €

Ein Spieler von World of Warcraft hat jetzt seinen Account zum Verkauf angeboten. Das ist an sich nichts ungewöhnlich – doch außergewöhnlich ist der Preis, den er verlangt: Er will etwa 7.400 € für seinen Account haben, den er als „der beste Account, der je auf Allegro angeboten wurde und wahrscheinlich je angeboten wird“ anpreist.

Was macht das Angebot so interessant?

Der Verkauf von Accounts in World of Warcraft ist an sich zwar gegen den Willen von Blizzard und illegal, passiert aber dennoch relativ häufig.

Normalerweise erzielen „ordentliche Accounts bei WoW“ Geldbeträge im Bereich von wenigen hundert Euro.

Auf einer polnischen Verkaufs-Seite bietet ein Nutzer seinen Account jetzt aber für 35.000 Zloty an. Das sind etwa 7.400 €.

Spieler war offenbar leidenschaftlicher Sammler und erfolgreicher Raider und PvPler

Was macht den Account so wertvoll? Wie der Verkäufer selbst angibt, gab es „nie vorher einen besseren Account auf Allegro – und es wird wahrscheinlich auch nie einen besseren mehr geben.“

Der Spieler war augenscheinlich über Jahre ein erfolgreicher Raider und PvP-Spieler. Zugleich war er ein leidenschaftlicher Sammler in WoW: Er hat offenbar über 15 Jahre World of Warcraft gelebt. Das macht seinen Account jetzt, in seinen Augen, derart wertvoll.

Laut dem Verkäufer erhält der Accounts alle Pets in World of Warcraft, darunter das seltenste Pet „Tyrael’s Hilt“. Allein dieses Pet ist manchen schon über 3.000 € wert. Dazu besitzt der Account alle Collector’s Pets und jene aus dem Kartenspiel – nur die aus dem letzten Patch fehlen.

Account gehört zu den Top 1200 weltweit, was Achievement-Punkte angeht

Außerdem hat der Account einige Titel aus vergangen Zeiten erreicht, die es mittlerweile nicht mehr gibt, wie den Titel „Scarab Lord“ – ein Erfolg aus der Urzeit von WoW.

Weiter hat der Account Titel eine Reihe an „Server-First“-Kills gesammelt wie „Conqueror of Naxxramas“ – als Belohnung für den Server-First Kill an Kel’Thuzad.

Insgesamt hat der Account 36.000 Achievement-Punkte gehortet – damit schafft es der Account laut einer Ranglisten in die 1.200 weltweit „besten Accounts“ von WoW (via wowprogress).

715 Mounts hat der Spieler ebenfalls gesammelt, darunter einige, die man nicht mehr bekommen kann, wie seltene PVP-Mounts. Natürlich hat er auch Dinge wie die „Ashes of Al’Ar“, nach denen Normalsterbliche ein Leben lang suchen.

Für Sammler mit Faible für Fashion ebenfalls wichtig: Der Account umfasst seltene Transmogs, wie „Shaman Tier 3 Earthshatterer“.

Da werden 15 Jahre Leben verkauft

Das steckt dahinter: Derjenige, der den Account gespielt hat, wird in den letzten 15 Jahren sicher einen Großteil seiner Freizeit oder seines Lebens in WoW gesteckt haben: Die Mischung aus einem „Komplettionisten“, der jeden Erfolg mit Fleiß sammelt, und einem erfolgreichen Raider und PvP-Spieler, der Leistung bringt, ist relativ selten.

Der Account sollte also mehr wert sein, als ein Standard-Account. Ob ihm jemand wirklich 7.400 € zahlt ist aber fraglich.

Das Problem: So ein Account könnte durchaus das Interesse Blizzards erwecken und vielleicht hat der Käufer nicht lange was von seinem Investment. Es dürfte sicher nicht schwer sein, nachzuvollziehen, welcher Spieler hinter dem Account mit den vielen Server-First steckt.

