Langeweile in World of Warcraft? Nehmt euch ein Beispiel an diesem Spieler. Der hat sämtliche Erfolge gesammelt und WoW: Shadowlands „durchgespielt“.

World of Warcraft Shadowlands steckt voller Erfolge. Klar, im Laufe von 8 Erweiterungen haben jede Menge Achievements ihren Weg in das Spiel gefunden. Kaum einer ist in der Lage davon, zu Lebzeiten alle davon abzuschließen – egal wie sehr er sich auch anstrengt. Einem Spieler ist genau das aber jetzt gelungen.

Was ist passiert? Der Spieler Billym aus der Gilde „Disney World“ vom brasilianischen Realm Azralon hat die beeindruckende Zahl von mehr als 36.000 Achievement-Punkten gesammelt. Auf einem Screenshot sieht man, wie er alle 4.223 Erfolge abgeschlossen hat – alle 10 Balken der einzelnen Kategorien sind vollständig gefüllt.

Alle Erfolge – ziemlich beeindruckend!

Was bringen Achievement-Punkte in WoW? Wie in den meisten Spielen bringen Achievement-Punkte nichts in World of Warcraft. Zwar gibt es für einzelne Erfolge durchaus exklusive Belohnungen, der reine Punkte-Wert erfüllt jedoch keinen Nutzen. Er dient lediglich als Indikator für Sammler und als Möglichkeit, sich mit anderen Spielern und deren Fortschritt zu vergleichen und sicher etwas anzugeben.

Welche Erfolge waren besonders mühselig? Da Shadowlands eine Menge Grinds eingeführt hat, waren sie vor allem langatmig. Der letzte Erfolg, den Billym abschloss, war allerdings „Abenteuer: In die Bresche“. Das ist einer der Erfolge, der an den Missionstischen der Pakte verdient werden kann, benötigt allerdings Glück. Denn die dafür notwendigen Missionen erscheinen nur zufällig und sind mitunter recht hart. Ohne ein starkes Team von Abenteurern sind sie – je nach Pakt – kaum zu bewältigen.

Hat er wirklich „alle“ Erfolge? Das kommt ganz drauf an, wie man zählt. Betrachtet man die Erfolge im Spiel, dann hat Billym sämtliche Erfolge gesammelt. Beschaut man sich jedoch seine Erfolge in der Armory (der offiziellen WoW-Website), dann fehlen eine ganze Reihe von Erfolgen. Das liegt daran, dass ein Charakter – in der Theorie – sämtliche Erfolge aller Pakte sammeln kann, wenn er den Pakt mehrfach wechselt. Im Spiel werden allerdings nur die Erfolge des jeweils aktuellen Paktes angezeigt.

Billym wird sich aber wohl nicht lange auf seinen Erfolgen ausruhen können. Denn schon bald kommt Patch 9.1 Ketten der Herrschaft – und der bringt eine ganze Reihe neuer Erfolge, die dann erledigt werden müssen, um die elenden Balken des Fortschritts erneut vollständig auszufüllen.

Wie viele Erfolgspunkte in World of Warcraft habt Ihr? Könntet ihr auch so viel Zeit in das Spiel stecken, um auch den letzten Erfolg zu sammeln?