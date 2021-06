Nach fast 17 Jahren gibt es in WoW endlich ein „Reconnect“-Feature

In anderen MMORPGS Standard, bald endlich auch in World of Warcraft. Mit nur einem Klick könnt ihr nervige Disconnects hinter euch lassen.

Auf dem PTR von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft wurde eine neue Version des Updates aufgespielt. Das Update bringt eine Menge kleiner Balance-Änderungen aber auch ein frisches Feature, bei dem man sich durchaus fragen kann, warum das erst jetzt kommt. Aber besser spät als nie gibt es nun einen simplen „Reconnect“-Button, wenn ihr aus dem Spiel geworfen werdet.

Reconnect-Button macht Disconnects angenehmer: Wenn ihr künftig einen Disconnect in World of Warcraft erlebt – egal aus welchem Grund – werdet ihr wie auch bisher auf den Startbildschirm zurückgeworfen. Da wartet dann in Patch 9.1 allerdings ein großer „Reconnect“-Button auf euch, der euch mit einem Klick wieder in das Spiel einloggen lässt.

Was bringt das? Grundsätzlich eines: Eine Zeitersparnis. Denn nach einem Disconnect kann das Wiederverbinden in World of Warcraft durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Man muss nicht nur das Passwort erneut manuell eingeben, sondern im Zweifelsfall auch noch mit dem Authenticator (etwa auf dem Smartphone) den Zugriff bestätigen. Oft gelingt das schlicht nicht.

Viele Spieler berichten davon, dass sie den Client immer komplett schließen und über die Battle.net-App neu öffnen müssen, um überhaupt wieder ins Spiel zu kommen.

Der neue Reconnect-Button spart Zeit. Bildquelle: wowhead

Immerhin können diese Sekunden gerade bei einem hektischen Dungeon-Besuch im „Mythisch+“-Bereich durchaus darüber entscheiden, ob man erfolgreich oder scheiternd den Durchlauf beendet.

Besonders nützlich für Streamer: Einen zusätzlichen Nutzen aus dem „Reconnect“-Button dürften wohl alle Streamer und Live-Content-Creator ziehen. Denn die hatten häufig das Problem, dass bei einem Disconnect der Start-Bildschirm von WoW angezeigt wird und dabei ihre E-Mail-Adresse öffentlich zu sehen war.

Da es in Streamer-Community häufig auch den einen oder anderen Troll gibt, konnten die mit der Mail-Adresse natürlich viel Unsinn anstellen.

Auch dieses Ärgernis dürfte damit in Zukunft ein bisschen eingedämmt werden.

Eine kleine, aber feine Änderung – aber das wurde nach 17 Jahren auch irgendwie Zeit, oder nicht?