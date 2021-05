Jäger in World of Warcraft gieren nach Patch 9.1. Denn sie haben die Chance, den legendären Bogen von Sylvanas zu bekommen.

Eines der großen Highlights von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft in World of Warcraft dürfte der Kampf gegen Sylvanas Windläufer werden. Sie ist der finale Boss im Sanktum der Herrschaft. Während einige Spieler scharf auf den Verlauf der Story sind, wollen andere der einstigen Banshee-Königin nur endlich die (Un-)Lebenslichter auspusten. Doch der Kampf bringt noch eine weitere Kontroverse mit sich:

Sylvanas’ Bogen ist ein legendäres Item nur für Jäger, mit einer verdammt coolen Fähigkeit.

Was ist das für ein Bogen? Obwohl Patch 9.1 noch gar nicht erschienen ist, hat der Bogen von Sylvanas bereits mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. War er zu Beginn noch „nur episch“ ist er seit einigen Versionen des PTRs legendär und hat endlich einen eigenen Namen bekommen: „Rae’shalare, Death’s Wisper“ – zu deutsch etwa „Rae’shalare, Geflüster des Todes“.

Der legendäre Bogen von Sylvanas, Rae’shalare. Bildquelle: wowhead

Was macht den Bogen so besonders? Der Bogen ist selbst für einen legendären Gegenstand besonders. Das liegt nicht nur an den mehr als soliden Werten, sondern einer ganz speziellen Eigenschaft. Jäger, die diesen Bogen tragen, bekommen nämlich eine zusätzliche Fähigkeit spendiert, die sie verwenden können. Dabei handelt es sich um den „Wailing Arrow“, den „Klagender Pfeil“.

Klagender Pfeil kostet 30 Fokus und hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Der Jäger feuert einen verzauberten Pfeil ab, der eine mittlere Menge Schaden am Primärziel und zusätzlich eine geringe Menge Schaden an allen Zielen im Radius von 8 Meter verursacht. Niedere Kreaturen, die vom Pfeil getroffen werden, sind für 6 Sekunden lang betäubt.

Der „Klagender Pfeil“ ist dabei eine von Sylvanas bekannten Signaturfähigkeiten. In Heroes of the Storm ist das eine ihrer ultimativen Fähigkeiten, mit denen sie Flächenschaden verursachen und gegnerische Helden zum Schweigen bringen kann. In World of Warcraft macht Sylvanas von diesen Pfeilen häufiger Gebrauch. Vor allem im Kampf gegen Bolvar (Shadowlands Cinematic) oder bei der Schlacht von Unterstadt, wo Sylvanas einen der Belagerungstürme mit dem Pfeil sprengt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein Bogen nur für Jäger – zumindest 2 von 3: Allerdings gibt es auch schon jetzt eine Menge Kritik an Rae’shalare. Zum einen beschweren sich viele Spieler darüber, dass Jäger damit als einzige Klasse in der Lage sein werden, zwei legendäre Gegenstände in Shadowlands gleichzeitig zu tragen.

Doch auch Jäger selbst sind unzufrieden. Da der Bogen eine Fernkampfwaffe ist, eignet er sich auch nur für Tierherrschaft- und Treffsicherheit-Jäger. Die letzte Spezialisierung, Überleben, setzt vor allem auf Nahkampfwaffen und ist gegenwärtig ohnehin schon ziemlich unbeliebt. Hier wird befürchtet, dass damit die 3. Spezialisierung noch mehr in der Versenkung verschwindet, wenn ein legendärer Bogen quasi zur Pflicht wird.

Stirbt Sylvanas? Ebenfalls interessant ist die begleitende Diskussion, ob Sylvanas beim Bosskampf tatsächlich permanent den Löffel abgibt. Immerhin hinterlässt sie ihren legendären Bogen, was die Vermutung nahelegt, dass ihre Leichte tatsächlich geplündert wird. Wie es darum steht, werden wir aber wohl erst nach dem Release von Patch 9.1 erfahren, wenn das begleitende Cinematic veröffentlicht wird.

Bisher ist allerdings noch überhaupt nicht bekannt, wie oft der Bogen droppt. Allein davon wird nämlich schon abhängen, ob Rae’shalare ein Pflicht-Item oder eher ein „Nice to Have“-Gegenstand für Spieler mit Sammelleidenschaft wird.

Was haltet ihr davon, dass Sylvanas ihren Bogen hinterlässt?