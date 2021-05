WoW ändert Dungeon-Erfolg in Patch 9.1 und die Spieler hassen es

Eine Änderung an Patch 9.1 könnte „Mythisch+“ in World of Warcraft richtig ätzend machen. Die meisten Spieler hassen es jetzt schon.

Patch 9.1 Ketten der Herrschaft befindet sich bereits seit einer ganzen Weile auf dem PTR. Doch das nächste Update von World of Warcraft: Shadowlands gerät immer wieder in Kritik. Jetzt wurde in der neusten Version des PTR eine Änderung an „Mythisch+“ und den damit verbundenen Erfolgen entdeckt, die für richtig miese Stimmung sorgt.

Was wird geändert? Mit Patch 9.1 bekommt ihr den Erfolg „Schlüsselsteinmeister“ nicht mehr, indem ihr alle aktuellen Dungeons einmal auf der Stufe 15 absolviert. Stattdessen müsst ihr mindestens ein bestimmtes „Dungeon-Rating“ – eine neue Wertung, ähnlich wie das berühmte Raider.io – erreichen. Der Wert für den Erfolg liegt hier bei 2.000.

Der Haken an der Sache: Um die Wertung von 2.000 zu erreichen, müsst ihr alle Dungeons auf M+15 jeweils zweimal erledigen. Einmal während einer „Tyrannisch“-Woche und einmal während einer „Verstärkt“-Woche. Nur dann bekommt ihr genügend Wertung.

Was ist an der Änderung so schlimm? Die beiden Affixe „Tyrannisch“ und „Verstärkt“ wechseln sich jede Woche ab. Der erste Affix gewährt Bossen deutlich mehr Lebenspunkte und Schaden, während der zweite einen ähnlichen Effekt auf die ganzen Nicht-Bosse (Trashmobs) hat.

Blizzards Lösung kommt nicht so geil an.

Das Problem ist allerdings, dass die Affixe in einigen Fällen schlicht als zu stark angesehen werden. So ist etwa der 2. Boss in den Blutigen Tiefen während „Tyrannisch“-Wochen extrem stark, genau so wie Hakkar auf der Andren Seite. Tyrannisch allein sorgt dafür, dass der Schlüsselstein bei diesen Bossen sich deutlich schwieriger anfühlt als beim Rest des Dungeons. Oder anders gesagt: Die Balance der Affixe ist nicht optimal.

Das führte dazu, dass manche Dungeons in den Tyrannisch-Wochen schlicht gemieden werden.

Das ist mit dem kommenden System nicht mehr möglich. Wer den „Schlüsselsteinmeister“ haben will, wird sich also auch durch Dungeons quälen müssen, die er normalerweise aufgrund von verhassten Affixen meidet.

Bedenkt allerdings, dass es sich bei diesen Infos bisher um Angaben von PTR handelt. Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard bis zum Release von Patch 9.1 diese Änderung wieder rückgängig macht.

So reagieren die Spieler: Die ersten Reaktionen auf die Änderungen vom PTR fallen extrem negativ aus. Etwa in den Kommentaren bei wowhead finden sich Äußerungen wie diese hier:

„Vielleicht solltet ihr Tyrannisch erstmal so designen, dass es weniger scheiße ist.“

„Ihre Lösung, um mit dem Problem umzugehen, dass jeder Tyrannisch hasst und deswegen Tyrannisch vermeidet, ist also, ihnen tyrannische Schlüsselsteine aufzuzwingen. Episch.“

„Und wieder einmal schießt sich Blizzard selbst ins Knie.“

„Lieber Ion Hazzikostas, das ist wirklich eine großartige Änderung und der positive Wandel, den die Community sehen wollte. Wenn irgendjemand weiß, was die Blizzard-Spieler wollen, dann die Entwickler (Ja, wir haben Handys). Wie auch immer, ich denke, das ist noch nicht genug. Ich schlage vor, dass man für den Erfolg alle Dungeons mit allen Affixen abschließen muss.“

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Eine gute Änderung, damit Leute auch mal über ihren Schatten springen und schlimme „Tyrannisch“-Schlüssel angehen? Oder ein riesiger Fehlgriff, den Blizzard direkt wieder korrigieren sollte?