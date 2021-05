Ist World of Warcraft nur noch ein Spiel für „alte“ Leute?

Spielen nur alte Gamer noch World of Warcraft? Oder erreicht das Spiel noch eine jüngere, nachwachsende Zielgruppe? Wir wollen’s rausfinden.

World of Warcraft ist eines der am längsten laufenden MMORPGs. So groß und so beliebt, dass die Spieler sogar unterschiedliche Fassungen des knapp 16 Jahre alten Spieles bevorzugen. Neben dem aktuellen WoW: Shadowlands gibt es auch eine solide Fangemeinde für ältere Zustände des Spiels – etwa WoW Classic oder das gerade startende BC Classic.

Doch wie sieht es eigentlich mit jungen Spielern in World of Warcraft aus? Kann das Spiel überhaupt noch eine junge Generation ansprechen? Oder sind die verbliebenen Spieler in Shadowlands alles „Alte Hasen“, die ja schon seit Mitte des vorletzten Jahrzehnts spielen?

Diese Diskussionen gibt es immer wieder: Das Alter der Spieler von World of Warcraft ist aber auch in den Kommentaren auf MeinMMO, im Subreddit oder anderen Community-Foren immer wieder ein großes Thema. Häufig wird darüber gesprochen, wo denn die erwachsenere Community unterwegs ist.

Auch wenn Beleidigungen wie „Da gibt’s nur Kiddies“ nicht unbedingt auf das reale Alter, sondern das Verhalten der Spieler abzielen, ist es doch interessant zu wissen, wie alt die Spielerschaft der beiden Spiele eigentlich ist.

WoW-Spieler! Wie alt seid ihr eigentlich?

Wir wollen mit zwei kleinen Umfragen herausfinden, wie alt die Spielerschaft von World of Warcraft in unserer Community eigentlich ist. Kann das Spiel noch jüngere Spieler begeistern? Oder gehören die meisten WoW-Fans inzwischen zur „alten Garde“? Zieht WoW Classic eher betagtere oder jüngere Spieler an?

Wie funktioniert die Umfrage? Es sind 2 Umfragen. In einer wollen wir das Alter der Spieler von WoW Classic (einschließlich BC Classic) erfragen und in der zweiten das Alter der Spieler von WoW: Shadowlands (also Retail).

Solltet ihr beide Spiele spielen, könnt ihr natürlich gerne an beiden Umfragen teilnehmen. Wenn ihr nur eines der beiden Spiele zockt, seid bitte so fair und antwortet auch nur beim entsprechenden Spiel, damit wir am Ende ein möglichst repräsentatives Bild haben.

Fangen wir mit der Umfrage für Retail-Spieler (Shadowlands) an:

Und hier die Umfrage für Classic-Spieler (einschließlich BC-Classic):

Wie immer könnt ihr gerne in einem Kommentar noch eure Einschätzungen und Meinungen zu dem Thema abgeben. Vielleicht verratet ihr, wie es mit dem Alter eurer Mitspieler in der Gilde aussieht.

Sind das eher Menschen in ihren 30ern, die mitten im Beruf stehen? Oder habt ihr viele Schüler und Studenten in der Gilde?