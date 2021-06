Was ist das für ein Affix? Der neue Affix wird den Namen „Tormented“ tragen, also etwa „Gequält“ oder „Gefoltert“. Das sorgt ab einer Schlüsselsteinstufe von 10 dafür, dass es 4 zusätzliche Mini-Bosse im Dungeon gibt. Die Bosse sind alle nicht sehr schwer, belegen die Spieler aber mit einer Aura, solange sie im Kampf sind. Die Auren sind:

Was sind Affixe? In mythischen Schlüsselstein-Dungeons werden nicht nur die Feinde härter, sondern es gibt auch sogenannte „Affixe“, die den Spielern zusätzlich zusetzen. Je schwieriger der Dungeon, desto mehr Affixe gibt es, die jede Woche rotieren. Der Affix ab Stufe 10 ist jedoch innerhalb einer Saison immer identisch, sodass die meisten Strategien und Taktiken um diesen Affix aufgebaut werden.

Mit Patch 9.1 Ketten der Herrschaft wird in World of Warcraft auch eine neue Dungeon Saison beginnen. Das bringt auch einen frischen Affix mit sich, der die Spieler zusätzlich unter Druck setzen soll. Die erste Version davon kann nun auf dem PTR getestet werden und klingt ziemlich cool. Denn eure Charaktere können richtig starke Anima-Kräfte auswählen!

Der neue Affix für Patch 9.1 in World of Warcraft wurde endlich enthüllt. Ihr bekommt richtig krasse Anima-Kräfte in den Dungeons!

