5 Features, mit denen WoW in Dragonflight noch besser wird

Auch nach vielen Jahren Laufzeit kann Blizzard World of Warcraft immer noch verbessern. Lest hier, was sich mit Dragonflight ändert.

Was ist eigentlich Dragonflight? World of Warcraft bekommt in der Nacht zum 28. November 2022 seine neunte Erweiterung namens Dragonflight. Dieses Mal geht es ganz um Drachen und deren Geheimnisse. Doch lohnt sich das überhaupt noch?

Damit macht Dragonflight World of Warcraft noch besser

In der Tat entwickelt sich WoW auch Jahre nach Release prächtig weiter und die Entwickler haben für Dragonflight besonders viel Liebe und Herzblut in die Verbesserung und Weiterentwicklung des populären Online-Rollenspiels gesteckt. Fünf besondere Features, die das Spiel definitiv bereichern, erfahrt ihr hier.

Eine neue Insel zum Erkunden

Nach 10.000 Jahren sind die Dracheninseln wieder “erwacht “und die Drachen setzten sich daran, ihre ursprüngliche Heimat wieder zu bevölkern. Auch die Völker von Allianz und Horde ziehen jeweils mit Expeditionen los, um die mysteriösen neuen Eilande zu erkunden.

Das klingt ein wenig wie der Beginn von Mists of Pandaria, doch dieses Mal herrscht tatsächlich ein brüchiger Frieden zwischen den beiden Fraktionen und jede Expedition ist primär eine Forschungsreise, keine militärische Operation.

Ihr erkundet also mit euren Helden eine völlig neue Region, die ihre ganz eigenen Geheimnisse und Mysterien ihr Eigen nennt. Dabei geht es zwar primär um Drachen, aber auch um die Story hinter den Titanen und auch das weitere Schicksal der Nachtelfen könnte sich hier erfüllen.

Der neue Schauplatz verspricht also eine Menge neuer Storys und bringt so frischen Wind in das altbekannte Warcraft-Setting.

Ein neues Volk samt Klasse

Dragonflight bringt nicht nur eine neue Klasse, sondern auch ein neues Volk, die tatsächlich nur in Kombination auftreten. Alle Helden vom neuen Volk der Dracthyr sind als Klasse “Rufer”. Damit bringt WoW eine Kombination, die es so noch nicht gab.

Die Rufer spielen sich auch gänzlich anders als alle bisherigen Klassen im Spiel. Blizzard hat sie sogar derart komplex gestaltet, dass die Entwickler sogar davon abraten, die Rufer gleich zu Beginn zu spielen.

Wer sich jedoch trotzdem an einem Dracthyr-Helden versuchen will, der bekommt erstmal ein neues Startgebiet, das nur für dieses Volk betretbar ist. Dazu erwartet euch eine spannende neue Story um das Volk der Dracthyr. Und wer viel Wert auf Charakterdesign legt, der wird bei den “Drachenmenschen” seine wahre Freude finden. Denn die Anpassungsmöglichkeiten sind wahrhaft enorm.

Eine Überarbeitung der Talente und des Crafting

Vergesst Drachen und neue Klassen, denn die größte Neuerung in Dragonflight betrifft das Talentsystem. WoW kehrt hier wieder zurück zu alter Komplexität, nachdem das Talentsystem zuletzt mit Mists of Pandaria spürbar vereinfacht wurde.

In Dragonflight hingegen habt ihr einen doppelten Talentbaum. Der erste behandelt eure Klasse, der zweite eine Spezialisierung. Jede Stufe gibt es dann wieder Talentpunkte, die ihr in eure Talentbäume stecken könnt. So könnt ihr euren Build noch mehr individualisieren und an euren Spielstil anpassen.

Obendrein haben die Entwickler auch endlich die Berufe wieder in den Fokus gerückt. Wichtige Neuerungen sind:

Qualitätsstufen: Ihr könnt nun gleiche Items mit unterschiedlicher Qualität herstellen

Ihr könnt nun gleiche Items mit unterschiedlicher Qualität herstellen Spezialisierungen: Ihr könnt euch auf bestimmte Items spezialisieren und die dann besser herstellen

Ihr könnt euch auf bestimmte Items spezialisieren und die dann besser herstellen Aufträge: Ihr könnt nun bei einem bestimmten NPC Aufträge erteilen, die andere Spieler dann ausführen können

Ihr könnt nun bei einem bestimmten NPC Aufträge erteilen, die andere Spieler dann ausführen können Ausrüstung: Spezielle Ausrüstung für jeden Beruf bringt weitere Boni

Neue Flugmounts mit eigener Mechanik

Mit der neuen Spielmechanik des Drachenreitens kommt eine neue Art ins Spiel, wie ihr Flugmounts benutzt. Denn auf den Dracheninseln könnt ihr nur auf minderen Drachenwesen reiten. Die funktionieren etwas anders als eure üblichen Flugmounts.

Ihr könnt nur eine kurze Zeit in der Luft bleiben, aber dafür mit den richtigen Techniken äußerst schnell über den Himmel gleiten. Ihr müsst gut aufpassen und unter anderem Luftströme nutzen, um wieder an Höhe zu gewinnen und so eure Flugreise zu verlängern.

So erzielen die Entwickler einen guten Kompromiss aus schneller Fortbewegung und der ruhigen Erkundung des neuen Gebiets. Da man für das Drachenreiten ein wenig Geschick braucht, können sich Spieler, denen das alles zu stressig ist, auch als Passagiere an einen anderen Drachenreiter anhängen.

Das Interface wird überarbeitet

Kaum zu glauben, aber World of Warcraft läuft schon seit gut 17 Jahren mit dem gleichen User Interface. Daher nutzten auch viele Spieler inoffizielle Addons, um das Spiel komfortabler und übersichtlicher zu machen.

Doch mit Dragonflight zieht Blizzard jetzt nach und macht das UI moderner und besser. Einige Addons braucht man jetzt einfach gar nicht mehr, kann aber nach wie vor so viele externe Erweiterungen nutzen, wie es einem beliebt. Insgesamt macht das neue UI einen modernen und übersichtlichen Eindruck. Wer es aber lieber klassisch will, kann auch das alte Interface weiter nutzen.

So viel zu den besonderen Features von Dragonflight, die World of Warcraft noch mehr verbessern. Wenn euch als (Wieder)Einsteiger hingegen die Story des Spiels interessiert, dann schaut doch hier rein.