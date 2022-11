Ich liebe fast alles am neuen WoW, aber eine Kleinigkeit treibt mich in den Wahnsinn

Mit Dragonflight bekommt World of Warcraft eine Fülle neuer Features, von denen einige schon jetzt im Pre-Patch 10.0 spielbar sind. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist vollauf zufrieden und hat so viel Spaß wie ewig nicht. Aber ein winziges Detail ärgert ihn enorm.

Ich freue mich richtig auf Dragonflight. Seit dem Pre-Patch macht das Zocken wieder richtig Spaß. Nach 6 Jahren kommt endlich eine neue Klasse, der Rufer, Talente kehren zurück und viele alte Systeme werden grundlegend überarbeitet.

Nach 12 Jahren, in denen WoW irgendwie so vor sich hin gestorben ist, macht Blizzard endlich wieder fast alles richtig. Und mit einer grandiosen Änderung werde ich nun sogar schon jedes Mal begrüßt, wenn ich mich mit einem Charakter in die Welt einlogge.

Blizzard hat das Interface von WoW komplett überarbeitet und macht es nun möglich, fast sämtliche Elemente zu verschieben.

Dinge, die ich früher mit mehreren Addons regeln musste, gehen heute von Haus aus und sogar besser, finde ich. Es sieht nicht mehr zerstückelt aus, sondern harmonischer. Schon das Detail sorgt dafür, dass ich wieder mehr Freude daran habe, meine Klassen zu spielen.

Was stört mich nun also? Ein Element, das auch noch ziemlich wichtig ist, hat Blizzard fixiert und das auch noch an der denkbar dümmsten Stelle. Die Erfahrungsleiste steckt am unteren Rand des Screens fest und lässt sich da auch nicht wegbewegen.

Egal, mit welchen Einstellungen ich es versuche: ohne Addons bleibt die Leiste, wo sie ist. Und Addons wie Dominos funktionieren mit dem neuen UI nicht mehr richtig. Wenn ich in meinem idealen Interface, das ich mir über Jahre zusammengebastelt habe, spielen will, überdecken meine Fähigkeiten also nun den größten Teil der Leiste.

Alles lässt sich verschieben – nur der EP-Balken ganz unten nicht. Das nervt.

Das ist nicht nur unschön, sondern auch noch verdammt unpraktisch. Kurz zu checken, wie lange ich noch bis zum Aufstieg brauche, dauert so ein gutes Stück länger und ist nerviger.

Besonders lästig war das für mich beim Leveln meiner Zweitcharaktere. Im Moment gibt es so starke EP-Boni, dass man in 4 Stunden auf Stufe 50 kommt. Das habe ich mit den Klassen gemacht, die mir noch fehlten – aber eben auch mit diesem störenden Detail.

Ich bin dabei auch nicht der einzige, den das nervt. Schon in der Beta hatten viele Spieler Probleme mit dem neuen UI und auch seit dem Release von 10.0 gibt es immer wieder Beschwerden über das Feature, obwohl es eigentlich eine längst überfällige Neuerung ist.

Schnell leveln ist super, aber die EP-Leiste nagt an den Gedanken

Die Vorbereitung auf Dragonflight wollte ich dazu nutzen, mir auch alle anderen Klassen anzusehen, die mir noch auf Level 60 fehlen. Die neuen Talentbäume für alle Klassen sehen super interessant aus und ich will mich sowieso etwas neu orientieren.

Ich liebäugle vor allem mit dem Rufer, der ab dem 16. November spielbar ist. Den fand ich schon in der Alpha und Beta hervorragend. Hier seht ihr mein aufgenommenes Gameplay aus dem Test:

Ständig auf diese kleine Stelle zwischen den Leisten zu starren und den EP-Balken zu suchen, ist immer wieder ein Moment, der mir in der Euphorie sprichwörtlich in die Suppe spuckt. Nichts, weswegen ich nun nicht mehr WoW spielen würde, aber …

Nun, stellt euch vor, ihr esst einen leckeren Kuchen, aber bei jedem Bissen landet eine Fliege exakt neben eurem linken Nasenloch. Jedes. Mal. Beim ganzen Kuchen. So fühle ich mich, wenn ich schauen will, wie lange ich noch zum Level-Up brauche.

Zum Glück verschwindet die Leiste auf dem Maximallevel sowieso. Allzu lang muss ich mich also nicht daran stören. Und bis zum Release von Dragonflight hat Blizzard ja vielleicht auch eine Option eingeführt, mit der sich der Balken verschieben lässt. Sonst muss ich wohl ein neues UI basteln …

