Lost Ark: So kommt ihr auf eure Insel und erhaltet eure eigene Festung

In Lost Ark bekommt ihr im Laufe der Story nicht nur eure eigene Festung mit einem Haus, in dem ihr Housing betreiben könnt, ihr bekommt eine ganze Insel. Doch wie schafft ihr es überhaupt sie zu erreichen? Wir von MeinMMO erklären es euch.

Was ist eure Insel? Sobald ihr sie freigeschaltet habt, steht eure Insel mit eurer Festung darauf als Rückzugsort für alle eure Charaktere bereit. Doch ihr könnt dort mehr machen, als nur mit euren Freunden rumzuhängen.

Ihr könnt unter anderem auch Heiltränke craften, Dinge erforschen, Rohstoffe abbauen und sogar jagen gehen. Außerdem ist es möglich, eure gesamte Insel zu dekorieren und mit weiteren Gebäuden und Gegenständen zu versehen. Ihr könnt es euch also richtig gemütlich machen und sogar noch einen Nutzen daraus ziehen.

Des Weiteren gibt es die Dispatch-Station auf eurer Insel, von der ihr eure Truppe auf selbst gebauten Schiffen lossendet, um Aufträge für euch zu erledigen. Die geben euch dann Loot und können sogar eure Dailies für euch ersetzen.

Wie kommt ihr auf eure Insel? Zum ersten Mal kommt ihr auf eure Insel und damit in eure Festung direkt, nachdem ihr sie freigeschaltet habt. Das passiert, sobald ihr Luterra befreit habt und König Thirain sie euch schenkt. Danach erhaltet ihr eine Tutorial-Quest, die euch erstmals auf eure Insel führt.

Dazu nutzt ihr den Song of Hearth and Home, der euch jederzeit direkt in eure Festung teleportiert und euch somit eure Insel verwalten lässt. Diesen Song schaltet ihr nach dem Abschluss dieser Quest für alle Charaktere auf eurem Account frei.

Das ist auch wichtig, denn mit einem zweiten Charakter erhaltet ihr diese Quest dann nicht mehr. Ihr bekommt also auch nicht mehr gezeigt, wie ihr eure Insel betreten könnt.

Dieses Lied bringt euch stets zurück auf eure Insel

Wie kommt ihr mit anderen Charakteren auf eure Insel? Ihr müsst weiterhin nur den Song of Hearth and Home spielen, den ihr auf dem gesamten Kader freigeschaltet habt. Dazu müsst ihr mit einem neuen Charakter auch nicht mehr Stufe 27 oder Luterra erreichen, ihr könnt ihn direkt auf Stufe 10 nutzen.

Dazu drückt ihr einfach F2, wählt den Song aus und drückt auf spielen. Nur wenige Sekunden später steht euer Charakter dann auf eurer Insel und kann alle Vorteile dieser nutzen.

Wie kommt ihr zu eurer Festung? In Lost Ark sind Insel und Festung zwei deutsche Worte für die gleiche Sache. Wenn das Spiel von eurer Festung redet, ist damit eure Insel gemeint. Sehr streng genommen kann man bei Festung auch von eurem Haupthaus sprechen, welches sich zentral in der Mitte eurer Insel befindet.

