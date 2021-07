Das neue MMORPG Swords of Legends Online startete heute am 9. Juli 2021 in seinen Release. Passend zum Start gibt’s nun den obligatorischen Launch-Trailer. Dieses zeigt nicht nur Cinematic-Szenen, sondern auch einige Gameplay Features wie PVP, Mounts und effektvolle Fertigkeiten.

Seht hier das Video zu SOLO, dem neuen MMO:

Was ist überhaupt Swords of Legends? Bei SOLO handelt es sich um ein chinesisches Themepark-MMORPG, das Wert auf eine Story legt, die in vielen auf Englisch vertonten Cutscenes und Quests erzählt wird. Dabei gibt es 6 verschiedene Klassen, die allesamt ohne Gender Lock auskommen. Euch erwarten:

Im PvE: Weltbosse, Dungeons in mehreren Schwierigkeitsgraden und bereits kurz nach Release die ersten Raids.

Im PvP: Fraktionskämpfe, eine 3v3-Arena mit Rangliste und mehrere Modi, die in Arenen stattfinden.

Neues MMORPG Swords of Legends startet heute – So läuft der Release bisher

Weitere Highlights sind das Housing, das faire Ausrüstungssystem und der Shop, der komplett ohne Pay2Win, aber auch ohne Pay2Convience in Form von zusätzlichen Inventar- oder Bankplätzen auskommt.

Mehr zu SOLO erfahrt ihr hier: Swords of Legends: 9 Dinge, die ihr über das neue MMORPG wissen müsst.