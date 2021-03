Wenn man den Reviews traut, war das Free2Play MMORPG Star Wars: The Old Republic lange das „beste MMORPG“ auf Steam, doch im März 2021 wird es von „Old School Runescape“ abgelöst. Das Seltsame: Beides sind alte Spiele. Die „neuen, aktuellen MMORPGs“ können bei den Reviews nicht mithalten. Denn Old School Runescape ist für seine Fans wie die Ex-Freundin oder wie Heroin in Videospiel-Form.

Nach welchem Kriterium ist es das „beste MMORPG?“ Spieler auf der PC-Plattform Steam können Reviews zu Spielen verfassen, dabei gibt es nur zwei Bewertungen:

Eine „negative“ Bewertung – Daumen runter

Eine „positive“ Bewertung – Daumen hoch

Je nachdem, wie viele positive Bewertungen ein Spiel im Vergleich zu den gesamt abgegeben Bewertungen bekommt, erhält ein Spiel auf Steam dann eine Prozentsatz-Bewertung:

Lange Zeit war „Star Wars: The Old Republic“, aus dem Jahr 2011, das bestbewertete MMORPG auf Steam mit 90% positiven Reviews bei 22.434 Gesamt-Reviews

Jetzt hat „Old School Runescape“ diesen Platz eingenommen, die stehen bei 94% von 4.362 Nutzer-Rezensionen

Große aktuelle Mainstream-MMORPGs, die wir auf MeinMMO gerne „die großen 5″ nennen können da nicht mithalten: Final Fantasy XIV (87%), ESO (82%) oder Black Desert Online (75%) sind da abgeschlagen. Weder Guild Wars 2 noch WoW gibt es über Steam.

Hatte lange die Top-Bewertungen auf Steam: Star Wars The Old Republic.

Zwei Oldies liefern sich Rennen um „Top-MMORPG“ auf Steam

Das ist das Seltsame bei dem Ergebnis: Beides sind alte Spiele: SWTOR kam 2011 raus, Old Runescape 2013. Wobei Old Runescape eigentlich noch älter ist, denn das ist das MMORPG Runescape, wie es 2007 war.

Warum kriegen gerade diese beiden MMORPGs so tolle Bewertungen? Beides sind „Free2Play“-Spiele, die erst sehr spät in ihrer Laufbahn auf Steam kamen: SWTOR im Sommer 2020, Oldschool Runescape erst in den letzten Wochen.

Die Erwartungshaltung an ein Free2Play-MMORPG ist niedriger als an eines, für das man 60 Euro ausgegeben hat

Beide Spiele sind schon „ausgereift“ – da wird kaum wer über zu wenig Content meckern oder dass man beim Launch 2 Stunden in der Warteschlange festhängt

beide Spiele werden wahrscheinlich vor allem von Veteranen gespielt, die einen Grund dafür haben, so ein Game seit Jahren zu zocken

“Heroin in Videospiel-Form”

Das sagen die Reviews zu Old School Runescape:

Oldschool Runescape bekam gleich im Februar 2021 fantastische Bewertungen auf Steam. Und die sind auch einen Monat später stark geblieben.

In den Reviews spielt viel Nostalgie rein: Einer schreibt „Es ist 2017. Du bist 13 Jahre alt. Du sitzt zu Hause vor deinem Rechner, spielst Runescape, chattest mit deinen Freunden auf MSN. „Paralyzer“ von Finger Eleven plärrt über das Radio, während deine Eltern im Hintergrund streiten. Du denkst darüber nach, zu einem anderen Spiel zu wechseln, aber kannst dich nicht zwischen Battlefield 2 oder Far Cry 1 entscheiden, als du plötzlich merkst: Morgen ist Pizza-Tag an der Schule. […] Du bist glücklich.“

Einer nennt Old Runescape „Heroin in Videospiel-Form.“

Ein Dritter sagt: „Old Runescape ist wie eine Ex-Freundin. Du vermisst sie nach einer Zeit, wenn sie weg ist. Du kommst gerne für eine kurze Zeit zurück. Dann fällt dir wieder ein, warum du sie verlassen hast. Ein Kreislauf, der sich bis in die Unendlichkeit wiederholt. Ich bin seit 2002 in der Schleife.“

