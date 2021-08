New World: Ein Feature gibt mir das Gefühl, in einem MMO endlich wieder dazu zu gehören

Das MMORPG New World hat die Chance wieder neuen Wind in das Genre zu bringen und die alte Liebe dazu wieder aufflammen zu lassen. Denn die Fraktionen könnten einem das Zugehörigkeitsgefühl zurückgeben, was man heute in modernen MMORPG vielleicht vermisst.

Für viele Menschen ist es ein schönes Gefühl, wenn man zu einer Gruppe “dazugehört”. Und eine Zugehörigkeit gibt es auch in New World, denn zu Beginn des Spiels muss man sich einer Fraktion anschließen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen den Marodeuren, dem Syndikat und dem Bündnis.

Diese drei Fraktionen ringen miteinander um die Herrschaft über Aeternum. Das zeigt sich direkt und offensichtlich im Spiel, denn die Karte teilt sich in mehrere Gebiete, die direkt beherrscht werden können und in der Farbe der Fraktionen eingefärbt werden:

Den eigenen Einfluss zu vergrößern und die Karte entsprechend zu färben war ein großes Ziel für die Fraktion.

Die Herrschaft über die Gebiete hat positive Auswirkungen auf die Spielerinnen und Spieler, die dort unterwegs sind und der herrschenden Fraktion angehören. Zum einen gibt es einem erstmal ein erhabenes Gefühl, im “eigenen” Gebiet unterwegs zu sein. “Meine” Fraktion ist hier der Herrscher, macht Platz für mich!

Neben dem “guten Gefühl, dazu zu gehören”, gibt es richtige Boni im Spiel, wenn ihr in einem Gebiet unterwegs seid, das von eurer Fraktion erobert wurde:

Mehr Ressourcen beim Sammeln

Rabatt auf die Schnellreise

Zugriff aufs Lager

Höhere Chance auf HQ-Gegenstände beim Handwerk

Es lohnt sich also für euch in den Gebieten unterwegs zu sein, die eurer Fraktion gehören.

Die Fraktionen selbst kommunizieren über den Fraktions-Chat miteinander und in diesem Chat war schon während der Betas einiges los. Und das Schöne dabei ist, dass man sich über die Geschehnisse im Spiel ausgetauscht hat.

So ging es oft darum, wie sich die Kontrolle der Fraktionen über die Gebiete über Nacht verschoben haben und was man dagegen tun könnte. Insgesamt hat man sich seiner Fraktion irgendwie zugehörig gefühlt.

Natürlich ging es dabei auch mal etwas ruppiger zu, aber der Chat war lebendig. Wenn andere Spielerinnen und Spieler den Kanal für eine private Unterhaltung nutzen wollten, dann wurden sie freundlich, aber bestimmt gebeten, diesen an anderer Stelle weiterzuführen, ganz nach dem Motto: Hier bitte nur schreiben, wenn es die Fraktion betrifft, danke.

Insbesondere der Erhalt der eigenen Siedlungen lag “unserer” Fraktion am Herzen und ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Fraktionen ähnlich aussah. Denn beherrscht eine Fraktion ein Gebiet, dann kann eine Kompanie, die dieser Fraktion angehört, für sich eine Siedlung beanspruchen. Eine Siedlung ist ein wichtiger Treffpunkt für die Spielerinnen und Spieler, weil sie dort:

Häuser kaufen und einrichten

Gegenstände herstellen

Auf den Handelsposten zugreifen

Quests und Aufträge annehmen

Wenn ihr schon einmal in einer Siedlung etwas gehandelt habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass jedes Mal eine kleine Gebühr einbehalten wird. Selbst wenn ihr ein Haus besitzt, müsst ihr einmal pro Woche eine kleine Grundsteuer bezahlen, die an die Kompanie geht, die aktuell die Siedlung beherrscht. Und auch das Thema Steuern wurde im Fraktions-Chat nicht ausgelassen.

Selbst Steuern schweißen die Fraktion zusammen – oder schwächen sie

Die Höhe der Steuern und Gebühren wird von den herrschenden Kompanien festgelegt. Der Gouverneur der Siedlung kann die Einnahmen benutzen, um den Ausbau einer Siedlung zu finanzieren und zum Beispiel die Handwerksstationen verbessern, oder bestimmte Lifestyle-Verbesserungen für die Bewohner freischalten. Das hat einen positiven Effekt für die Spielerschaft – und indirekt auch für die Fraktion.

Steuern und Gebühren in New World werden einen Einfluss auf die Beliebtheit einer Siedlung haben.

Zu hohe Steuern können aber dafür sorgen, dass sich niemand mehr in der Siedlung aufhalten möchte und neue Spieler sich hier kein Haus kaufen wollen. Denn wie im richtigen Leben gilt in New World: Fast niemand zahlt gerne Steuern. Und fast niemand mag hohe Steuern. Hier kam es zu einem ganz einfachen Interessenkonflikt zwischen Kompanie und Spielerschaft.

In der Beta hat das dazu geführt, dass einige Kompanien sich über Steuern aus einer Siedlung einen netten Nebenverdienst abzwacken wollten, wie es Twitter-Nutzer @official_Ragnar ganz gut auf den Punkt bringt:

Teilweise kam es dann dazu, dass die herrschende Kompanie von den Spielern der eigenen Fraktion nicht gemocht wurde. Und Spielerinnen und Spieler, die die Herrscher einer Siedlung nicht mögen, werden nicht zu ihrer Verteidigung eilen und Rohstoffe für den Ausbau bereitstellen. Von dieser Erfahrung schreibt zum Beispiel Fwankie auf Twitter:

Die armen Gelben (Covenant) mussten mit 25 % Steuern leben. Sogar sie selbst haben ihren Anführer gehasst. Währenddessen ist Lila (Syndikat) als eine Community zusammengewachsen. […] Wir waren motiviert und organisiert. via Twitter

Die Fraktionen in New World könnten dafür sorgen, dass ein starkes Zugehörigkeitsgefühl entsteht, das über das einer einzelnen Gilde hinausgeht. Und aus diesem Zugehörigkeitsgefühl könnte die Bereitschaft entstehen, sich für die ganze Fraktion einzusetzen, gemeinsam die eigenen Ziele umzusetzen und im Endeffekt eine ganz natürliche Community wachsen.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Fraktionen in New World und wie war das Klima in ihnen? Ist euch ein Zugehörigkeitsgefühl in einem MMORPG wichtig, oder spielt ihr lieber für euch oder in einer kleinen Gruppe? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

