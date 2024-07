Ein neues Spiel auf Steam ist wie ein beliebtes Spielzeug eurer Kindheit – Hat 400 % des Kickstarter-Ziels erreicht

Auf Steam wurde ein neues Spiel angekündigt, dass von einem beliebten Spielzeug der 90er Jahre inspiriert ist. Auf Kickstarter kommt dieses Konzept bereits ziemlich gut an.

Um welches Spiel geht es hier? Tiny Garden ist ein Spiel von dem spanischen Indie-Entwicklerstudio Ao Norte. Das Konzept des Spiels ist von einem beliebten Kinderspielzeug inspiriert, dass vor allem Kindern der 90er das Herz höher schlagen lassen könnte.

Aktuell sammeln die Entwickler über Kickstarter Geld, um die zukünftige Finanzierung des Projekts zu sichern.

Das Konzept von Tiny Garden scheint simpel zu sein. Innerhalb eines kleinen Plastik-Spielzeugs, dass eindeutig von dem Polly Pocket der 90er inspiriert ist, pflegt ihr euren eigenen kleinen Garten, pflanzt verschiedene Dinge an und verkauft eure Ernte anschließend.

Der „Plastik-Look“ passt zum nostalgischen Konzept

Mit dem Ertrag könnt ihr dann neue Möbel kaufen, mit denen ihr dann die Räume im oberen Teil des Spielzeugs nach euren Vorstellungen dekorieren könnt. Grafisch ist dabei alles in einem bunten und niedlichen Stil gehalten, was eben auch irgendwie zum ganzen Konzept passt. Vor allem hat alles diesen „Plastik-Look“, was einem wirklich das Gefühl vermittelt, man würde gerade mit einem alten Spielzeug aus der Kindheit spielen.

Erscheinen soll das Spiel dann auf Steam und der Nintendo Switch. Ein genaues Release-Datum gibt es allerdings noch nicht.

Wie kommt das an? Aktuell sammelt das Projekt über Kickstarter noch Geld für die weitere Finanzierung. Und auf Kickstarter scheint das niedliche Farming-Spiel auch ziemlich gut anzukommen.

Als ursprüngliches Ziel haben die Entwickler 5.000 € angegeben. Dank mittlerweile 1.081 Unterstützern konnten sie aber bereits über 22.000 € sammeln (Stand 10.07.2024, 14:00 Uhr). Damit hat das Indie-Studio schon 400 % seines Ziels erreicht.

Auf Kickstarter läuft das Projekt noch 22 Tage, in denen interessierte Spieler das Spiel finanziell unterstützen können. Auch ein anderes Spiel mit einem simplen und niedlichen Konzept kommt aktuell bei vielen Spielern gut an: Entwickler dachten, dass ihr Titel auf Steam zu nischig sei – Jetzt wollen es Spieler noch mehr als Path of Exile 2