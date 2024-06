Entwickler dachten, dass ihr Spiel auf Steam zu nischig sei – Jetzt hat es mehr Wishlist-Einträge als Path of Exile 2

Auf dem Steam Next Fest konnten interessierte Spieler verschiedene Titel in einer Demo ausprobieren. Der glückliche Gewinner ist ein Indie-Titel, der von seinen Entwicklern als „sehr nischig“ beschrieben wird.

Was ist das für ein Spiel? Tiny Glade beweist, dass es nicht immer Blut und Gewalt braucht, um erfolgreich zu sein. Der Indie-Titel ist ein „kleines, entspannendes Burgbauspiel“. Wir können die Burgen ohne Einschränkungen bauen, denn das Spiel platziert jede einzelne Komponente an die richtige Stelle.

Senken wir Mauern ab, werden daraus Zäune.

Führen wir Wege durch einen Zaun oder eine Mauer, entstehen daraus Tore.

Einzelne Fenster können miteinander zu Doppelfenstern kombiniert werden.

Die Farben der Mauern können einzeln angepasst werden.

Die Optik verrät bereits, dass es sich dabei um ein Cozy Game handelt. Die gemütliche Lichtstimmung, die gedeckten Pastellfarben und die knuddeligen Schafe sorgen für einen entspannenden Effekt. Es gibt keine Kämpfe, Herausforderungen und keinen Zeitdruck.

Schon im Trailer ist zu spüren, wie geschmeidig das Burgenbauen abläuft:

Tiny Glade knackt die Marke von 1 Million Wishlists

Wie erfolgreich ist es? Schon vor dem Steam Next Fest konnte Tiny Glade rund 800.000 Wishlist-Einträge sammeln. Nachdem Spieler die Demo testen konnten, sind noch einmal 200.000 Spieler dazugekommen. Der Indie-Entwickler Pounce Light freut sich riesig, die Marke von 1 Million Wishlists geknackt zu haben:

Das Entwicklerteam gibt an, dass sie gedacht hätten, ihr Spiel sei zu nischig für so einen großen Erfolg. Doch mittlerweile landet Tiny Glade auf Platz 16 der meistgewünschten Spiele auf Steam. Selbst Path of Exile 2 oder Silent Hill 2 liegen hinter dem Cozy Game (via SteamDB).

Für Pounce Light ist das ein gigantischer Erfolg, denn mit Tiny Glade wird schon ihr erster Spiel ein riesiger Hit. Das Team besteht nur aus zwei Personen, die das Entwicklerstudio im September 2022 gegründet haben (via IGDB).

Was folgt als Nächstes? Die beiden Entwickler wollen sich zunächst einmal eine Pause gönnen (via Steam). Danach wollen sie sich darauf konzentrieren, den Release des Spiels vorzubereiten. Der Launch ist nämlich schon für das 3. Quartal 2024 angepeilt.

Wollt ihr das Spiel selbst testen, habt ihr aktuell immer noch die Möglichkeit, die Demo herunterzuladen.