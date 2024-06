Das Steam Next Fest verspricht dutzende tolle Demos, aber die vielleicht beste ist jetzt schon da

Nächste Woche startet auf Steam das Next Fest mit jeder Menge interessanter Demos, aber ein Spiel verspricht jetzt schon alle anderen in den Schatten zu stellen.

Um welches Spiel geht es? Tiny Glade ist das erste Spiel vom Indie-Entwickler Pounce Light und für das dritte Quartal 2024 auf Steam angekündigt. Eine kostenlose Demo könnt ihr aber bereits jetzt schon über die Plattform spielen.

Das Prinzip von Tiny Glade ist im Grunde einfach erklärt: Ihr erbaut entspannt und ohne Vorgaben eine kleine Burglandschaft. Dabei erwarten euch keine Management-Herausforderungen, keine Kämpfe und kein Zeitdruck. Der Fokus liegt hier auf dem freien Bauen und dem Genießen von dem, was dabei entsteht.

Warum ist es jetzt schon die beste Demo? Das Steam Next Fest startet erst nächste Woche, am 10. Juni 2024. Dabei habt ihr dann wieder die Möglichkeit, viele neue Spiele zu entdecken und einige Demos auszuprobieren. Tiny Glade könnte aber jetzt schon das Spiel sein, dass alle anderen teilnehmenden Spiele in den Schatten stellt, behauptet jedenfalls Tom Francis, der Macher of Gunpoint, Heat Signature und Tactical Breach Wizard auf X.com.

Als Antwort darauf reagiert David Ortiz, COO von ICO Partners, mit dem Kommentar: „Über 800.000 mal auf Wishlists, keine große Sache.“ Tatsächlich wären so große Zahlen für ein kleines Indie-Game aber schon eine recht große Sache und definitiv bemerkenswert.

Woher genau Ortiz die Zahlen nimmt, lässt sich nicht nachverfolgen. Da sich Tiny Glade aber tatsächlich aktuell auf Platz 17 der meistgewünschten Spiele auf Steam befindet, könnten die Zahlen eben doch sehr realistisch sein.

Was gibt es noch beim Next Fest? Eine Demo von Tiny Glade könnt ihr wie gesagt jetzt schon spielen. Für das Next Fest haben die Entwickler am 11. Juni 2024, um 18:00 Uhr einen Livestream auf Steam geplant. Dort werden sie euch dann ein bisschen Gameplay zeigen. Ebenfalls habt ihr dann die Chance den Entwicklern direkt Fragen zu stellen. Vor kurzem durfte sich noch ein anderes Spiel auf Steam über hohe Zahlen freuen: Deutsche Entwickler feiern 500.000 Wishlists auf Steam, nachdem ein Twitch-Streamer ihr Spiel in seiner Show gezeigt hat