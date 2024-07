Flintlock: The Siege of Dawn startet morgen – Alles zum Release, Spielzeit und Gameplay

Flintlock: The Siege of Dawn ist ein neues Souls-Lite, das morgen auf PS5, Xbox, Steam sowie Epic Games erscheinen wird. Was ihr zum Release, der Spielzeit und dem Gameplay wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Wann hat Flintlock seinen Release? Flintlock feiert am 18. Juli auf allen Plattformen seinen Release. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr jedoch aktiv seid, unterscheidet sich die Startzeit. Folgende solltet ihr auf dem Schirm haben:

PS5 Start: 18. Juli um 00:00 Uhr deutscher Zeit

Xbox, Steam oder Epic Games Start: 18. Juli um 09:00 Uhr deutscher Zeit



Hier nochmal alle Release-Zeiten auf einem Blick zusammengefasst:

Alle Release-Zeiten von den Entwicklern zusammengefasst (Quelle: x.com)

Folgend gehen wir jetzt auf die Spielzeit sowie das Gameplay von Flintlock ein und erklären euch spoilerfrei, was euch im neuen Souls-Lite erwarten wird.

Flintlock: So viel Spielzeit bietet das Souls-Lite

Wie groß ist die Spielzeit von Flintlock? Eine genaue Antwort von Testern gibt es noch nicht, aber die Nachrichtenseite segmentnex.com hatte die Möglichkeit, in einem Interview den CEO und Creative Director, Derek Bradley, diesbezüglich auszufragen.

Auf die Frage hin: „Wie viele Stunden, schätzt ihr, bietet die Welt von Flintlock: The Siege of Dawn, wenn die Spieler jeden Winkel erkunden wollen?“, lautet die Antwort wie folgt:

Das ist eine gute Frage, auf die wir noch keine endgültige Antwort haben. Flintlock hat eine riesige Menge an Inhalten, mit einem 40-stündigen Hauptpfad. Wenn man absolut alles machen würde, wäre es noch viel länger!

Man kann also damit rechnen, dass die Hauptstory je nach Spieler über 40 Stunden dauern kann. Solltet ihr Schwierigkeiten bei Bossen oder Passagen haben oder euch Zeit beim Erkunden lassen, könnte sich die Zeit noch weiter ausdehnen.

Flintlock: So funktioniert das Gameplay

Was muss ich zum Gameplay wissen? In Flintlock nehmt ihr die Rolle von Nor Vanek ein, einem Elitemitglied der Koalitionsarmee. Gemeinsam mit Enki, einem fuchsähnlichen Wesen, durchstreift ihr die Welt von Kian und versucht, die Götter aufzuhalten, die die Menschheit auslöschen wollen.

Nor Vanek und ihr Fuchs „Enki“

Flintlock ist ein Souls-Lite. Es besitzt verschiedene Elemente bekannter Souls-Games wie Dark Souls, jedoch in einer abgeschwächten Form. Zum Beispiel müsst ihr nicht auf eine Ausdauerressource achten, da diese nicht vorhanden ist. Trotzdem setzt das Spiel auf klassische Nah- sowie Fernkämpfe, die typisch für das Genre sind.

Interessant ist zudem, dass Flintlock auf aggressives Gameplay à la Bloodborne setzt. Ihr kämpft nicht passiv mit einem Schild und könnt blocken, sondern müsst euer Ausweichen richtig timen, um nicht getroffen zu werden. Mit eurer Axt oder Steinschlosspistole könnt ihr dann zum Gegenangriff ausholen.

Euer Ziel ist es, die bösen Götter zu besiegen, die Kian heimsuchen. Um das zu schaffen, bemächtigt ihr euch magischen Kräften, die euch euer Fuchsbegleiter spendiert. Gemeinsam mit neuen Gegenständen, die ihr auf euren Reisen findet, könnt ihr eure Ausrüstung und Waffen verbessern und sogar neue Rüstungen anziehen, um eine Chance gegen die Bedrohung zu haben.

Neben den Untoten, die euch ans Leder wollen, gibt es aber auch andere mysteriöse Wesen, die euch auf euren Reisen unterstützen können. Sie mögen grotesk aussehen, helfen euch jedoch, wo sie nur können.

Flintlock: Preis und Editionen

Wie viel kostet Flintlock? Flintlock besitzt zwei Editionen, die Standard- sowie die Deluxe-Edition. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, müsst ihr mehr oder weniger bezahlen. Mit folgenden Preisen müsst ihr rechnen:

Was bieten die Editionen? Jede Edition bietet mehr oder weniger Inhalte, die ihr zum Release spendiert bekommt. Das bieten sie:

Standard-Edition Das Spiel Vorbesteller: Dürfen das Spiel früher downloaden

Deluxe-Edition Das Spiel Champions Outfit Vanguard Outfit Noble Outfit Champions Axt Champions Pistole



Das waren alle Infos, die ihr vor dem Release von Flintlock kennen solltet. Seid ihr an das Spiel interessiert oder stört euch der Faktor, dass ihr keinen eigenen Charakter erstellen könnt? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!