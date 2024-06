„Ich bin eine absolute Niete“ – Souls-Schöpfer erklärt, wie er Elden Ring trotzdem durchgespielt hat 

Das große Thema beim DLC für Elden Ring ist der Schwierigkeitsgrad des Open-World-Abenteuers. Vielen Spielern ist der DLC einfach zu schwer. Doch auch dem Großmeister von FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, macht der DLC Schwierigkeiten.

Was wird bei Shadow of Erdtree diskutiert? Vielen Spielern ist der DLC zu Elden Ring zu schwer. Das ging sogar so weit, dass sich FromSoftware den vielen Spielern gebeugt hat und den Schwierigkeitsgrad anpasste.

Doch ihr seid nicht die Einzigen, die Probleme mit dem Spiel haben. Der Chef von FromSoftware persönlich, Hidetaka Miyazaki, sagt, er sei ein schlechter Spieler. Doch trotzdem schaffte er es, Elden Ring durchzuspielen, wie er in einem Interview verriet.

Einige Bosse vom neuen DLC seht ihr in diesem Trailer:

Er spielte Elden Ring durch, obwohl er schlecht ist

Wie hat er Elden Ring durchgespielt? In einem Interview mit The Guardian sprach Miyazaki unter anderem über seine eigenen Probleme mit Elden Ring. Er verrät, dass er für die Vorbereitung für Shadow of the Erdtree die Hauptstory von Elden Ring durchgespielt hat, obwohl er schlecht in Videospielen sei.

Ich möchte vorausschicken, dass ich eine absolute Niete in Videospielen bin, also war mein Ansatz oder Spielstil, alles zu benutzen, was ich zur Verfügung habe. Hidetaka Miyazaki darüber, wie er Elden Ring durchgespielt hat. (Quelle: The Guardian)

Im Interview erklärt er, dass er einfach alles nutzt, was das Spiel zu bieten hat. Er habe den Vorteil, dass er als Macher des Spiels alle Möglichkeiten kennt. Gleichzeitig habe ihm aber auch die Freiheit geholfen, die Elden Ring bietet. Das ist ein großer Kontrast zu vielen Puristen , die sich nicht helfen lassen wollen.

Durch die Open World biete Elden Ring eine geringere Eintrittsbarriere und er sei als Spieler jemand, der auch davon profitiere.

Spielt er nicht alle seine Spiele durch? In dem Interview erklärt Miyazaki, dass er vor dem Release versucht, so viel von seinen Spielen zu spielen, wie möglich, er diese aber nach dem Release normalerweise nicht noch einmal spielen möchte, weil er dann Sachen finden würde, die er nicht gut fände.

Nach dem Release habe er keinen Einfluss mehr auf die Dinge, da er dann selbst nur noch ein Spieler sei. Ein Teil der Community sagt, Shadow of the Erdtree sei deutlich schwerer als das Hauptspiel und kritisieren den DLC, der von der Kritik gelobt wird, doch woher kommt diese Diskrepanz: Tester lieben es, doch Fans meckern – Warum gehen die Meinungen zum DLC zu Elden Ring so weit auseinander?