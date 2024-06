Ein blauer Bär ist schuld daran, dass der geniale DLC zu Elden Ring so miese Reviews auf Steam hat – Dabei lieben wir Deutsche ihn

Der DLC „Shadow of The Erdtree” zu Elden Ring wird von vielen begeistert besprochen. Twitch-Streamer Asmongold gibt ihm eine 10 von 10. Deutschsprachige Nutzer auf Steam schreiben zu 89 % positive Reviews. Doch in der Gesamtwertung auf Steam hat der DLC nur ausgeglichene Reviews. Woran liegt das?

Das ist eine offene Frage: Der DLC zu Elden Ring ist schwer, wird aber allgemein gelobt für seine Inszenierung, die Qualität des Designs und der Umgebung:

Aber warum ist der DLC dann auf Steam so schwach, mit nur „Ausgeglichen“ bewertet – bei 59 % positiven Reviews?

Und was hat das mit einem „blauen Bären“ zu tun?

Bislang dachte man: Das Spiel ist einfach zu schwer und die Bosse sind unfair. Aber die Erklärung könnte eine andere sein.

Er ist aktuell die Nummer 4 zu Elden Ring, vor ihm Kai Cenat, der Deutsche ohnePixel und Altmeister shroud:

Asmongold gibt dem DLC eine 10 von 10

So sieht Asmongold den DLC: Der Twitch-Streamer Asmongold hat den DLC mittlerweile durchgespielt, wenn auch mit einem OP Build, und lobt ihn in höchsten Tönen. Das sei der beste DLC, den es gebe, nur „Iceborne“ von Monster Hunter World komme in die Nähe.

Asmongold nimmt normalerweise jede Kritik an Spielen mit. Aber wenn sogar er das Game lobt: Warum hat der DLC dann so mäßige Reviews auf Steam?

Deutsche lieben den DLC zu Elden Ring – 89 % positiv

Warum hat der DLC dann schwache Wertungen? Aus einer Statistik von Steam geht hervor, dass eine überwältigende Mehrheit englischsprachiger Spieler den DLC positiv bewerten (86 %).

Von deutschsprachigen Nutzern bekommt der DLC sogar in 89 % der Fälle eine positive Wertung.

Aber 32 % der Gesamt-Reviews kommen von chinesischsprachigen Nutzern und dort sieht man das Spiel viel negativer. In übersetzten Kommentaren der chinesischen Nutzern wird immer wieder ein „Blauer Bär“ erwähnt und auf ihn geschimpft.

Chinesische Spieler stören sich am Anti-Cheat-System

Was hat das mit dem Bären auf sich? Der „Blaue Bär“ ist das Symbol des Anti-Cheat-Systems, das FromSoftware in Elden Ring nutzt.

Wir im Westen würden Kritik am System so verstehen, dass Anti-Chat vielleicht auf die Performance drückt.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Bei den Chinesen dürfte die Kritik aber wirklich daran liegen, dass man in Elden Ring nicht mogeln darf.

Denn in China hat man zum Cheaten eher die Einstellung „Der Ehrliche ist der Dumme“. In China ist unter Gamern das Cheatern nicht so verpönt wie bei uns und hat dort einen anderen Stellenwert.

Es könnte also tatsächlich sein, dass die „Mixed-Revies“ auf Elden Ring daran liegen, dass man sich nicht einfach durch den DLC schummeln kann. Wobei aktuelle Mods den Schwierigkeitsgrad senken und auch neue Patches in die Richtung gehen: FromSoftware hat den DLC zu Elden Ring gerade leichter gemacht, weil ihr nicht aufhört, auf Steam rumzumeckern