PvE-Events in New World sind so fies, dass ihr sie erledigen müsst

Das MMO New World hat neue Details zu PvE-Events in der Offenen Welt geteilt. Im Fokus stehen dabei vor allem die Corrupted, eine feindliche Fraktion, die auch eure Festungen attackiert.

Was sind das für Events? Die vorgestellten Events tragen den Namen „Breschen der Verderbnis“ und erinnern von der Idee etwas an die Rifts aus dem MMORPG Rift.

Sie tauchen in der Nähe eurer Festung auf und sorgen dann dafür, dass ein Stück des Landes verdorben wird und von dort die Corrupted das Gebiet attackieren.

So sieht eine einfache Bresche in New World aus

Was ist das Besondere? Die Events reagieren dynamisch auf eure Festungen und tauchen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf. Die Ersten lassen sich auch alleine oder in einer kleinen Gruppe erledigen. Spätere Events jedoch setzen voraus, dass ihr mit einer ganzen Kompanie anrücken müsst, um die Bresche aufzuhalten.

Um sie zu zerschlagen, müsst ihr in den Kern der Bresche vorstoßen und dort das pochende Herz vernichten. Tut ihr das über eine längere Zeit nicht, breitet sich die Bresche immer weiter aus.

Als Belohnungen für die Bresche soll es exklusive Ressourcen geben, die ihr sonst nirgendwo bekommt. Ihr könnt die Events aber auch vermeiden, da sie deutlich auf der Weltkarte sichtbar sein sollen.

Mehrere Event-Stufen, die immer schwerer werden

Wie ist eine Bresche aufgebaut? Im Kern einer jeden Bresche befindet sich das Herz zusammen mit einem Akolythen der Verderbnis. Diese Akolythen kämpfen gegen euch und sollen dabei viele verschiedene Fähigkeiten besitzen, darunter:

Die Möglichkeit über große Entfernungen zu schweben

Tödliche Blitze voll unheimlicher Energie

Explosive Kugeln aus reiner Verderbnis

Sind die Verteidiger vom Herz der Bresche beseitigt, kann dies mit einem Stab von Azoth, dem magischen Element in der Welt Aeternum, versiegelt werden.

Ein Verderbter Monolith, eine einfache Stufe der Bresche-Events

Was für Stufen gibt es bei dem Event? Breschen gibt es in mehreren Schwierigkeitsstufen, von denen 4 bereits vorgestellt wurden:

Verderbter Monolith – Eine einfache Stufe, bei der mehrere Eiferer in das Land einfallen und es langsam verderben.

Verderbtes Portal – Hier tauchen die angesprochenen Akolythen auf und öffnen ein Portal, um mehr Verderbte ins Land zu holen.

Befallener Hain – Verderbtes Azoth breitet sich aus und Monstrositäten kommen aus der Erde.

Bau der Fäulnis – Eine sehr hohe Stufe, bei der ein riesiger Bau aus der Erde kommt, aus dem die Verderbten strömen.

Der Bau der Fäulnis, eine hohe Stufe der Bresche-Events

Mini-Raids und Dungeons in der Offenen Welt

Wie sieht der Rest vom PvE in New World aus? Neben den Bresche-Events bietet euch New World weitere PvE-Inhalte. Dazu zählen:

Quests und Missionen, die häufig aus dem Sammeln von Ressourcen oder Töten von Gegnern bestehen.

Gebiete in der Offenen Welt, die versteckt liegen und an deren Ende Bosse für Gruppen warten, ein bisschen wie in einem Dungeon.

Mini-Raids in Form von instanzierten Arenen.

Events, bei denen die Corrupted in einem geplanten Zeitraum eure Festung attackieren, ähnlich wie im PvP.

Ergänzt werden diese Inhalte durch das Crafting-System und das Housing, die sich an PvE- und PvP-Spieler richten. Außerdem legt New World viel Wert darauf, die beiden Spielertypen zu verbinden, statt sie zu trennen.