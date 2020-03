New World sagt: „Wir wollen, dass sich PvE- und PvP-Spieler ergänzen“

New World, das neue MMO von Amazon, hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Darum hat sich Game Director zur aktuellen Situation und zur Vision des Spiels geäußert. Dabei sollen PvE- und PvP-Spieler nicht nebeneinander spielen, sondern sich gegenseitig unterstützen.

Was hat der Game Director erzählt? Scot Lane, der Game Director von New World, der MeinMMO in einem Interview bereits viele Details zum Spiel verraten hat, hat einen Brief an die Community verfasst.

Darin berichtet er über die ersten Spieler, die in der Alpha das maximale Level 60 erreicht haben, und über Neuerungen, die während des einmonatigen Tests eingeführt wurden.

Er spricht aber auch die allgemeine Philosophie des MMOs an. Viele Spieler sind sich aktuell nicht sicher, wo der Fokus von New World liegt und wie am Ende alles zusammenpasst. Dabei beschreibt Lane die Vision des Spiels so:

Unsere Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der die Spielstile von PvP- und PvE-Spielern nicht nur koexistieren, sondern sich gegenseitig ergänzen. Wir wissen, dass dies ein schwieriges Gleichgewicht sein kann, aber wir werden unser Spieldesign so lange überarbeiten, bis wir es erreicht haben.

Kämpfe um Festungen stehen im Fokus. Es gibt einen PvP-Modus, aber auch eine PvE-Version

Was ist New World für ein MMO? Ursprünglich sollte New World ein PvP-Spiel werden, mit Survival-Elementen und Full-Loot. Das hat sich inzwischen geändert.

So soll das MMO inzwischen einen größeren Fokus auf das PvE als das PvP legen und zudem wurden alle PvP-Inhalte optional. Ein Themepark-MMO soll New World jedoch nicht werden, wie Lane erzählt:

Wir wollen, dass die Spieler Quests als Möglichkeit haben, um zu leveln und zu erforschen, aber sie sollen nicht dazu verpflichtet werden, sie zu erledigen. Wir versuchen nicht, ein Themepark-MMO zu bauen.

Doch wie sehen die Elemente des Spiels aus? Und wie sollen PvE- und PvP-Spieler zusammenarbeiten?

PvE-Missionen unterstützen PvP-Spieler und umgekehrt

Wie profitieren die Spieler-Typen voneinander? In dem Brief an die Community erzählt der Game Director, dass das oberste Ziel ist, dass beide Spieler-Typen, PvE wie PvP, voneinander profitieren. Das soll über verschiedene Wege funktionieren:

Durch den Krieg der drei verschiedenen Fraktionen soll eine Bindung zur eigenen verstärkt werden.

Durch das Siedlungs-System können PvE-Spieler helfen, Festungen zu verstärken, indem sie Missionen erledigen. Sie profitieren umgekehrt von der sicheren und besser ausgebauten Siedlung.

Von Systemen wie Crafting profitieren beide Spieler-Typen gleichermaßen.

Durch zusätzliche Belohnungen, während das Opt-In-PvP aktiv ist, und durch die NPC-Schlachten um die Festungen sollen PvE-Spieler behutsam an das PvP herangeführt werden.

New World setzt mit den Siedlungen darauf, dass PvE-Spieler ihre Fraktion unterstützten

Fazit zur aktuellen Alpha zu New World

Was hat sich bereits in der Alpha von New World getan? Scot Lane berichtet, dass die aktuelle Alpha seit etwas mehr als einem Monat läuft und bereits erste Neuerungen für PvPler eingeführt wurden:

Influence-Race – Dabei geht es darum, dass Fraktionen erst Einfluss auf ein feindliches Territorium ausüben müssen, bevor ein Krieg erklärt werden kann. Dafür gibt es neue PvE und PvP-Missionen.

Coin-Rewards für aktives PvP.

Verbesserungen in der Skalierung im PvP, wobei ein weiteres Update in der Richtung geplant ist.

Zudem wurden viele Exploits behoben, darunter das Erobern von Zonen, die gar nicht erobert werden sollten, und ein endloser Gold-Exploit.

Wie schlagen sich die Spieler? Die ersten Spieler in New World haben bereits das maximale Level 60 erreicht und das auf verschiedenen Wegen:

Der erste Spieler „Gilden“ hat Level 60 erreicht und nur 38 Missionen abgeschlossen.

Der zweite Level 60er, „Nuko Miko“, hat hingegen über 700 Missionen abgeschlossen.

Damit zeigt sich, dass es unterschiedliche Wege in New World geben soll, um Spaß zu haben und seine Ziele zu erreichen. Und davon gibt es in New World verschiedene: