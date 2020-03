5 Dinge, die New World anders macht als gewöhnliche MMOs

Das Spiel New World von Amazon möchte viele Dinge anders machen, als viele der bereits existierenden MMOs. Wir haben für euch die größten Unterschiede herausgesucht und in diesem Artikel gesammelt.

Worum geht es hier? Dieses Special soll euch aufzeigen, welche Dinge New World anders macht, im Vergleich zu vielen bei uns bekannten und beliebten MMOs.

Wir schauen dabei vor allem auf die großen Titel wie WoW und ESO, aber auch PvP-Spiele wie Albion Online oder Black Desert. Sie alle haben Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede im Vergleich zu New World.

Im Folgenden findet ihr die 5 größten Unterschiede zu den oben genannten Titeln.

Besonderes Action-Kampfsystem mit Waffenwechsel

Was ist das Besondere am Kampfsystem? New World legt viel Wert auf ein actionreiches Kampfsystem, bei dem ihr euer Ziel genau anvisieren müsst. Es erinnert eher an ein Action-RPG, als ein traditionelles MMO.

Hinzu kommen dynamische Elemente wie:

Ausweichen

Blocken

Richtige Positionierung im Kampf

Außerdem könnt ihr in New World direkt mehrere Waffensets auf einmal nutzen, zwischen denen ihr Hin und Her wechseln könnt. So können Gegner zuerst mit einem Bogen aus der Ferne attackiert und dann im Nahkampf mit der Axt zur Strecke gebracht werden.

In New World hat jede Waffe einen Skill-Tree, worüber sich Fertigkeiten freischalten lassen.

Wie funktioniert das Skill-System? New World verzichtet auf Klassen und setzt stattdessen auf Skill-Ttrees für jede einzelne Waffe. Je häufiger ihr eine Waffe nutzt, desto mehr Skill-Punkte sammelt ihr.

Skill-Punkte lassen sich dann im Talentbaum verteilen, um die Waffe zu verbessern und neue Fertigkeiten zu lernen.

Über Zauberstäbe sollen zudem alle Charaktere die Möglichkeit haben, auch magische Fertigkeiten einzusetzen.

Trotz Krieg können feindliche Fraktionen nebeneinander leben

Wie funktionieren die Fraktionen in New World? New World bietet euch mit Level 10 die Möglichkeit, dass ihr euch einer der drei Fraktionen im Spiel anschließt.

Diese Fraktionen stehen in einem ständigen Krieg miteinander und kämpfen um Festungen oder in der offenen Welt. Doch trotzdem könnt ihr sogar in Siedlungen leben, die euch feindlich gesinnt sind.

Screenshot einer Siedlung in New World

Wie funktioniert das? Das PvP in der Open-World ist optional. Wer es nicht aktiviert, wird auch nicht von anderen Spielern attackiert. Das kann besonders in Siedlungen zu interessanten Situationen führen.

Dort kann man sich Häuser kaufen und beim Ausbau der Siedlung mitwirken. Doch wenn eine feindliche Fraktion kommt und die Siedlung übernimmt, werdet ihr nicht einfach rausgeworfen und verliert alles.

Stattdessen könnt ihr weiterhin in eurem Haus wohnen bleiben und damit in gutem Kontakt mit euren Nachbarn bleiben, die mitunter aber aus den anderen Fraktionen stammen. Auch der Handel ist weiterhin möglich.

Beim Housing werden die schönsten Dekorationen belohnt

Wie funktioniert das Housing? Innerhalb einer Siedlung können Spieler Häuser kaufen. Das Housing zählt zu den Kern-Elementen von New World. In einem Haus könnt ihr:

Eurer Kreativität bei den Dekorationen freien Lauf lassen

Einen Rückzugspunkt zu setzen

Buffs platzieren, etwa für Kampf oder Crafting

So sieht der Dekorations-Modus in New World aus

Sind Häuser instanziert? Ein großer Teil der Häuser in einer Siedlung ist instanziert, damit genügend Spieler eine Heimat finden.

Besonders schön dekorierte Häuser werden jedoch ausgestellt, sodass diese für die Allgemeinheit sichtbar sind.

New World bietet Raids, aber sie sind anders

Was passiert im Endgame vom PvE? Während sich im PvP viel um die Festungskämpfe dreht, hat das Endgame im PvE mehrere Angebote für euch:

Es gibt PvE-Festungskämpfe, in denen riesige Monsterwellen angreifen, die vereint zurückgeschlagen werden müssen.

Es gibt Bereiche in der offenen Welt, in denen ihr auf Bosse trefft, die mit mehreren Spielern besiegt werden müssen.

Es gibt Mini-Raids in Arenen.

Die Corrupted sind ein feindliches Volk, die Spielerfestungen attackieren können

Wie sind die Raids aufgebaut? Bei den Arenen handelte es sich in einem ersten Test um einen instanzierten Bereich, in dem ihr zusammen mit bis zu 4 anderen Spielern gegen schwierige Bosse kämpfen könnt.

Diese Arenen tauchen in der Spielwelt auf und die Kämpfe darin sind für außenstehende nicht sichtbar. Als Belohnung für den Sieg über die Monster sollen außergewöhnliche Belohnungen verteilt werden.

PvE- und PvP-Spieler vereinen, statt zu trennen

Was ist das Besondere an der Philosophie des Spiels? Nachdem New World angekündigt hatte, das PvP optional zu machen und mehr Fokus auf PvE-Inhalte zu legen, äußerten einige Spieler den Wunsch nach getrennten Servern für die jeweiligen Spielergruppen.

Doch New World wehrt sich gegen eine Trennung und möchte PvE- und PvP-Spieler lieber vereinen, statt sie zu trennen:

PvE-Spieler können beim Ausbau der Siedlungen und Festungen helfen.

PvE-Missionen sollen auch den Einfluss in feindlichen Zonen erhöhen, ohne das gegen Spieler gekämpft werden muss.

Über das Crafting können sich beide Spielergruppen unterstützen.

Durch Festungskämpfe gegen NPCs und Opt-In-PvP sollen PvE-Spieler langsam an das PvP herangeführt werden.

So soll gewährleistet sein, dass beide Spielergruppen auf ihre Kosten kommen und nicht gegen einander arbeiten.

Festungskämpfe können im PvE und PvP ausgetragen werden und sind ein wichtiger Inhalt von New World

Jede dieser fünf Punkte gibt es so oder so ähnlich bestimmt in einem anderen MMO. Aber die Kombination dieser Inhalte dürfte einzigartig sein. Und bei diesen Punkten hört es ja nicht auf: