Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist Profane? Im MMORPG erschafft ihr euch in einer offenen Spielwelt ein Zuhause. Von diesem aus macht ihr euch auf, die Welt zu erkunden, Ressourcen abzubauen, Abenteuer zu erleben und Territorien, ähnlich wie in New World , zu erobern. Eine Story gibt es keine. Ihr schreibt eure Geschichte selbst.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 + vier =

Insert

You are going to send email to