Das neue Sandbox-MMORPG Profane möchte den Spielern maximale Freiheit bieten. Ein aktueller Trailer zeigt, was euch im Spiel erwartet. Dabei erinnert vor allem die dynamische Welt an den ambitionierten, aber eingestellten Titel Everquest Next.

Das brasilianische Indie-Entwicklerteam Insane hat sich mit dem Sandbox-MMORPG Profane für den PC etwas Großes vorgenommen. Sie möchten das Gefühl der Spieler für Wunder und Freiheit wiederbeleben, das über die Jahre im MMORPG-Genre verloren ging.

Das ist das ambitionierte Sandbox-MMORPG Profane

Das ist das MMORPG: Das Sandbox-MMORPG Profane befindet sich im Moment in der Pre-Alpha. Es möchte mit seiner großen Open World den Spielern viele Möglichkeiten bieten. So gibt es weder Klassen noch eine lineare Geschichte, der ihr folgen könnt.

Ihr schreibt euer eigenes Abenteuer, sollt alles werden können, sogar Piratenkönig, und formt dabei die dynamische Welt.

Der Pre-Alpha-Trailer zeigt bereits, was euch grob erwartet

Das ist die Story: Eine richtige Geschichte, der ihr folgt, gibt es zwar nicht, eine Hintergrund-Story besitzt Profane trotzdem:

In der Welt ist alles mit fünf Elementen verbunden: Licht, Schatten, Natur, Geist und Raserei. Nach einer langen Kriegsperiode, in der die Magie durch eine Inquisition fast ausgelöscht wurde, treten die Spieler als eine Rasse von Wesen ein, die aus der Welt selbst erschaffen wurden. Jetzt ist es an der Zeit, die Ruinen alter Reiche zu entdecken, die Magie der fünf Elemente wiederzugewinnen und eine mysteriöse Gestalt zu bezwingen, die anscheinend alles zerstören will.

Das werden die Kern-Features: Die Features in Profane sind typischer Sandbox-Natur. Ihr könnt euren Charakter so gestalten, wie ihr es möchtet. In der Welt baut ihr Ressourcen ab, erledigt Aufgaben, entdeckt Geheimnisse und errichtet ein Dorf oder eine ganze Stadt.

Dynamische Open World

Das wird die Sandbox-Welt: Profane wird eine sich ständig verändernde Sandbox-Welt voller Geheimnisse bieten, die es zu entdecken gilt. Die Welt reagiert dabei auf die Aktionen der Spieler. So wird vom Entwickler das Beispiel genannt, dass ein Gnoll-Dorf nicht immer dasselbe bleibt:

Es kann wachsen, die Population kann ansteigen und die Gnolle können auf Spieler losgehen

oder die Gnoll-Bevölkerung wird ausgelöscht und die Gnolle verschwinden.

Wenn ihr nicht aufpasst, vermehren sich die Gnolle und überrennen euch

Darum erinnert Profane an Everquest Next: Eine ähnliche Idee wie mit dem Gnoll-Dorf hatte damals das eingestellte MMORPG Everquest Next.

Das wollte mit seiner dynamischen Welt Events einführen, die die Map vollständig verändern sollten. So hätten beispielsweise Monster irgendwann eine NPC-Stadt überrannt, wenn Spieler die Kill-Quests zu lange ignorieren.

So will Profane die Server regeln: Die Regionen von Profane werden auf Servern auf der ganzen Welt gehostet und bilden eine einzige globale Karte. Wie groß diese Map wird, ist noch nicht bekannt.

Mehrere Kontinente oder Inseln lassen sich jedoch über den Seeweg mit Schiffen bereisen.

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn durch offenes PvP können sich euch jederzeit feindliche Spieler in den Weg stellen. Sterbt ihr im Spiel, verliert ihr außerdem euren Loot.

In der Welt lässt sich viel entdecken. Auch gruselige Schiffe

Keine Klassen oder Stufen

So wird euer Charakter erstellt: Spieler können keine Klassen wählen und keine Stufen aufsteigen. Alles hängt vollständig von den eigenen Skills ab.

Das Kampfsystem ist Action-basiert und die Spieler können Fertigkeiten sammeln und Builds erstellen. So können zwar mehrere Fertigkeiten entdecken, aber nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitig ausgerüstet werden.

So werden Fähigkeiten stärker: Fähigkeiten verbessern sich dynamisch, wenn sie öfters verwendet werden und nicht durchs Zuweisen von Fertigkeitspunkten. Auch die Nutzung einzelner Waffen wird mit der Zeit trainiert, so wie es in WoW Classic der Fall ist.

Eure Waffenskills levelt ihr durchs ständige Nutzen

Spieler können alles sein, was sie sein möchten. Ein Einsiedler, ein Nekromant oder gar Piratenkönig. Die Entscheidung liegt bei euch.

Das Housing-System in Profane

So funktioniert das Housing: Das Sandbox-MMORPG bietet ein Housing-System an. Dabei müsst ihr selbst für die nötigen Ressourcen sorgen und könnt von kleinen Hütten über Dörfer bis hin zu ganzen Städten alles errichten.

Ihr könnt überall eure Basen bauen. Von kleinen Hütten am Strand bis zur eigenen Stadt

So will Profane mit Ländereien umgehen: Ihr könnt im Sandbox-MMORPG außerdem eigenes Land beanspruchen, Gesetze festlegen und Steuern erheben. Feindliche Spieler versucht ihr mit allen Mitteln fernzuhalten. Ob es große Territorial-Kriege geben wird, wie sie New World bietet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Pre-Alpha und Free2Play

Das ist der Stand: Aktuell befindet sich Profane in einer Pre-Alpha-Phase. Zugänglich ist die Pre-Alpha aktuell jedoch nur in Brasilien für Unterstützer, also Käufer eines Founders-Packets. Die Entwickler waren mit dem MMORPG bereits auf der gamescom 2019 und möchten bald die Pre-Alpha sowie die Founders-Pakete weltweit zur Verfügung stellen. Aktuell lassen sich die Preise oder der Inhalt der Pakete nicht betrachten.

Mit dem Start der Beta-Phase, für die es noch kein Datum gibt, soll das PC-Spiel aber Free2Play werden. Hier bietet Profane dann einen Ingame-Shop, in dem ihr kosmetische Items oder neue Reittiere erwerben könnt.

Wann der Titel auch bei uns an den Start geht oder ob eine Konsolen-Version geplant ist, steht noch nicht fest. Seid ihr aber auf der Suche nach interessanten Spielen, dann schaut in unsere Liste mit den 15 besten MMORPGs und MMOs hinein.