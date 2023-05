Neues Free2Play-MMORPG verspricht maximale Freiheit – Lässt euch entscheidende Features mitgestalten

Profane ist ein neues MMORPG, das vollen Fokus auf eure Freiheiten setzt. Dabei bestimmt ihr euren Spielstil und die Rolle in der Welt selbst. In einer neuen Roadmap stellen die Entwickler nun vor, wie es weitergeht und lassen euch wichtige Features selbst mitbestimmen.

Was ist das für ein MMORPG? Euer Charakter in Profane ist vollkommen frei und an nichts gebunden. Es gibt keine Klassen und keine Level. Stattdessen lernt ihr Skills, die ihr mit der Zeit verbessern und so euren Charakter voranbringen könnt, in welche Richtung auch immer das gehen mag.

Die Spielwelt selbst hat einen eher comichaften Look und verspricht euch vor allem viele Freiheiten:

Eine Story sucht ihr vergebens in Profane, stattdessen sollt ihr eigene Geschichten schreiben und erzählen.

Ihr könnt euch ein eigenes Haus, aber auch eine eigene Stadt aufbauen. Diese kann dann verbessert und ausgebaut, aber auch von Gegnern belagert werden.

Die Welt soll sich generell dynamisch verändern, sei es durch Spieler oder durch Angriffe von NPCs

In der offenen Welt herrscht PvP mit Full-Loot. Spieler aus anderen Fraktionen können euch attackieren und beim Tod könnt ihr Items verlieren.

Das Kampfsystem soll actionreich sein – ihr sollt also aktiv zielen und auch ausweichen.

Die Spieler selbst sollen auch mit dem Crafting-System die Wirtschaft im Spiel prägen können.

Das Wetter wird sich ebenfalls auf verschiedene Gameplay-Aspekte auswirken.

PvE und Crafting sollen zwar vorhanden sein, aber PvP ist der große Fokus.

Sogar Friendly-Fire ist aktiviert und ihr könnt selbst eure Feinde heilen, wenn ihr nicht aufpasst.

Die Entwickler sagen, dass die Spieler in Profane in eine Rolle schlüpfen, Entscheidungen treffen und beim Tod Verluste hinnehmen müssen. WoW sei genau wegen dieser fehlenden Komponenten gar kein echtes Rollenspiel und nicht mit Profane vergleichbar.

Das neue Blue Protocol im direkten Vergleich verzichtet völlig auf PvP:

Neue Roadmap lässt euch Features mitbestimmen

Was ist neu? Lange war es eher ruhig um Profane, doch nun meldeten sich die Entwickler wieder über Twitter zu Wort, um den aktuellen Stand des Spiels zu teilen. Darin geht es größtenteils um Details, wie der Fakt, dass “Plants and Seeds” jetzt unter “Farming” zusammengefasst ist oder Ähnliches.

Des Weiteren erörtern die Entwickler, dass man aktuell an einem System arbeitet, um den Spielern es zu ermöglichen, zwischen den verschiedenen Regionen hin und her zu reisen und dabei ihre Items mitzunehmen. Außerdem soll das Gilden-System vorerst nicht weiter entwickelt werden, weil man erst schauen mag, wie sich die Gildenkriege entwickeln.

Wobei dürft ihr mitreden? Frisch entwickelt wird das komplette Handelssystem des Spiels. Dabei gäbe es zwar bereits einige Ideen, jedoch hofft das Team auf Feedback aus der Community und weitere Vorschläge, wie der Handel im Spiel am Ende funktionieren soll.

Für ein Sandbox-Spiel, welches auf das Miteinander von Spielern aufbaut, ist ein solches Feature enorm wichtig, daher ist es ebenso wertvoll, dass es den Spielern auch gefällt. Direkt auf Twitter fordern die Entwickler euch also dazu auf, eure Ideen und Vorschläge dazu mit ihnen zu teilen.

Das System stehe noch ganz am Anfang und es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt mit frischen Ideen zu den Entwicklern zu kommen (via twitter).

Was haltet ihr von Profane? Findet ihr den vollkommenen Sandbox-Ansatz mit dem PvP-Fokus gut? Oder findet ihr die Ideen eher problematisch? Wie würden eure Ideen für das Handelssystem im MMORPG aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf die Diskussion mit euch!

Eins der größten MMORPGs auf Steam will verlorene Spieler zurückholen und neue begeistern – Schmiedet dafür genialen Plan