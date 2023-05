Throne and Liberty Systemanforderungen: Schafft euer PC das MMORPG?

Das neue MMORPG Throne and Liberty hat seine Systemanforderungen verraten. Und es sieht ganz danach aus, als könnten auch ältere PC-Systeme beim Spiel gut performen.

Im Oktober 2023 soll das MMORPG Throne and Liberty für den PC erscheinen. Vermutlich werdet ihr es dann auch über Steam erwerben und spielen können. Nun fragten sich Spieler schon seit längerer Zeit, wie stark das PC-System eigentlich sein muss, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Auf der südkoreanischen Webseite des Spiels wurden die Hardware-Anforderungen nun enthüllt und zeigen, dass sie gar nicht so hoch sind (via tl.plaync.com). Wir zeigen euch die Details in der Übersicht.

PC-Anforderungen von CPU, Grafikkarte und mehr

Minimal Empfohlen CPU (Prozessor) i5-7700 i5-11600K GPU (Grafikkarte) GTX 1660 RTX 2070 SUPER RAM (Arbeitsspeicher) 16 GB 16 GB OS (Betriebssystem) Windows 10 (Version 20H2) Windows 10 (Version 20H2)

Mit diesen Anforderungen sollten sogar viele ältere PCs klarkommen und zumindest mit den Minimal-Anforderungen mithalten können. Für welche Auflösungen Minimal und Empfohlen stehen, wird leider nicht deutlich.

Diese Anforderungen gelten für die bevorstehenden Beta-Tests von Throne and Liberty, die vom 24. Mai bis zum 30. Mai aktiv sind. Die wird aber erstmal nur in Korea aktiv sein. Später soll auch ein Beta-Test in Nordamerika folgen. Was wir zu den Beta-Tests von Throne and Liberty wissen.

Gut möglich, dass sich die Systemanforderungen für das Spiel zum Release nochmal etwas ändern oder detaillierter vorgestellt werden. Nach tieferen Tests finden die Entwickler möglicherweise eine größere Bandbreite an Komponenten, mit denen das Spiel läuft und passen anschließend die Tabellen an.

Wartet ihr schon auf den Release des MMORPGs? Wir haben für euch einen Übersichts-Artikel aufgebaut, der euch alle Informationen präsentiert. Vom Release über das Kampf-System und die Monetarisierung bis zu Klassen, PvE und PvP auch Trailer sind darin vorhanden.

