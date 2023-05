2 neue MMOs aus Deutschland starten bald ihre Alpha

In dieser Woche haben wir die Alpha-Pläne der deutschen MMOs Teredor und Kreuzer, Krone und Kabale vorgestellt. Außerdem gab es neue Infos zu den kommenden Updates in WoW und FFXIV sowie eine viel zu starke Klasse in Lost Ark.

Die Highlights der Woche:

Die Diskussion der Woche: Ein MMORPG begeisterte uns im Trailer mit seinem starken Kampfsystem. Wie seht ihr Chrono Odyssey? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Neue Updates von WoW und FFXIV begeistern, Throne and Liberty verschiebt Release

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

