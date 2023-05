Ein fast 10 Jahre altes MMORPG wird das Aushängeschild einer ganzen Landestouristik

Während viele Spieler auf den Heiligen Gral unter den kommenden Next-Gen-MMORPGs warten, sorgt ein bestehendes MMORPG für Schlagzeilen. Genauer gesagt, handelt es sich um Black Desert Online von Pearl Abyss. Das hatte mit seinem Content-Update den Tourismusverband von Südkorea dazu veranlasst, einen neuen Touristik-Guide auf Grundlage vom genannten MMORPG zu entwerfen.

Was ist das für ein Spiel? Bei Black Desert Online handelt es sich um eines der schönsten MMORPGs aus Fernost. Es ist ein Open-World-Titel, der sich durch Posten- und Eroberungskriege, aber auch einem ausgeklügelten Life-Skill-System auszeichnet. Dem steht jedoch vergleichsweise viel Grind, ein nahezu offenes PvP-System sowie ein Shop mit Pay2Progress-Etikett gegenüber.

Schaut hier den Trailer zum kommenden Content-Update.

Ursprünglich zu Ende 2014 in Südkorea erschienen, feierte das MMORPG dann seinen Release in Europa im Jahr 2016. Damals noch unter dem Publisher Kakao Games, der sich aktuell einigen Vorwürfen von NCSoft auszusetzen hat.

Mittlerweile hat das Spiel von Pearl Abyss mehrere Grafikupdates, wie beispielsweise die Remastered-Version, spendiert bekommen. Auch wenn manche Kritiker weiterhin meinen, dass einzelne Objekte zu spät geladen werden, kann sich das MMORPG nicht zuletzt wegen des Charaktereditors bis heute sehen lassen.

So sehr, dass die landeseigene Tourismus-Organisation das neueste Content-Update von Black Desert Online zum Anlass nahm, Werbung für Korea zu machen.

Schaut euch hierzu das Video an:

Black Desert Online wird Teil der Landestouristik

Was ist das für eine Werbung? Es handelt sich hierbei um ein Musikvideo, das von der „Korea Tourismus Organisation“ (KTO) kürzlich auf YouTube gepostet wurde.

Im Detail geht es laut massivelyop.com um eine musikalisch untermalte Reise zu all den Orten und Sehenswürdigkeiten, die der neuen Region im Spiel, dem „Land of the Morning Light“, als Inspiration diente (via massivelyop.com).

Was ist Land of the Morning Light? Damit ist das neue Content-Update gemeint, das es bereits in der koreanischen Version von Black Desert Online gibt und bei uns erst im Juni 2023 erscheinen wird.

Das neue Gebiet ist im Hazo Kontinent angesiedelt und soll etwa so groß wie die Region Kamasylvia sein (via blackdesertfoundry.com).

Ob die Partnerschaft zu der Tourismus-Organisation am Ende für beide Seiten Früchte trägt, wird die Zukunft noch zeigen. Auf jeden Fall scheint es für beide Seiten eine willkommene Gelegenheit zu sein, beide Bereiche näher vorzustellen.

Zusätzlich gelobt Pearl Abyss durch das Content-Update Land of the Morning Light weniger Grind in Black Desert Online.