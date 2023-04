MMORPG-Entwickler kopiert Konzept, das eine der größten Gaming-Firmen der Welt gerettet hat – Wird nun verklagt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Seine größten Erfolge verzeichnet das MMORPG in Südkorea – im Westen kam es weniger gut an. Seitdem werden in Asien kaum noch PC-MMORPGs entwickelt. Entwickler legen ihren Fokus stattdessen auf Mobile-Games.

Lineage 2M ist die mobile Version des beliebten PC-MMORPGs Lineage 2, das bereits 2003 veröffentlicht wurde. 2019 ging es in Korea online, 2021 kam es in den Westen.

Außerdem interessant ist, dass Jake Song, CEO von XL Games, zuvor 20 Jahre lang an der ursprünglichen Version von Lineage mitarbeitete ( via MMORPG ).

Wie Spieler äußerten, ähnelt das Spielsystem, das User Interface und auch das System zur Waffenverbesserung in ArcheAge War deutlich dem von Lineage 2M. Die Bedenken gingen so weit, dass NCSoft entschieden haben, die Sache genauer zu beleuchten und Experten zu konsultieren.

